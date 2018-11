Video: Ta en rundtur i stadens nya vardagsrum

Arkitekturen i Ode och biblioteken i Finland överlag väcker uppmärksamhet från Asien via England till Kalifornien, säger biträdande borgmästare Rasima Nazmyar. Bild: Leif Weckström

Nu är rätt tid att öppna bibliotek, säger Nasima Razmyar. Som biträdande borgmästare i Helsingfors reser hon världen runt och talar om böcker och stadsbornas nya vardagsrum.

Ode är förstås mycket mera än en fantastisk mängd böcker. Nya centrumbiblioteket i Tölöviken har allt från böcker och tidningar, musikstudior, provkök, film, mötesrum, rulltrappor och hissar, kaféer och restaurang till en scen utomhus och arkitektur som slår med häpnad. Ett inslag som planerarna funderat på är lugnet – hur skapa sådana tysta oaser i byggnaden där man kan bara sitta och fundera? En lösning är att inte ha böcker i alla våningar så att besökarna slipper vandra hit och dit.

– Ode är stadsbornas vardagsrum. Nya biblioteket görs av människor för människor, säger Nasima Razmyar (SDP) som är biträdande borgmästare i huvudstaden. Det är hon som ansvarar för kultur och idrott.

I Razmyars arbete ingår att titta på ekonomin. Ode är dyrt att bygga men så ska huset också ha verksamhet året runt, ofta sent in på kvällar och under helger. Razmyar säger att ekvationen med byggkostnader och drift varit knepig, att det är många politiker som först nu inser vad allt kostar.

– Det här kommer att gå runt. Andra bibliotek drabbas inte, säger hon.

Öppenhet, insyn, demokrati och trivsel i ett gemensamt utrymme. Det är ledord i det nya biblioteket. Ode byggs och öppnar i en tid då behovet av kunskap är stort. Biblioteket är öppet för alla men i biblioteket lever man enligt stadens värderingar.

– Ordet är fritt. Rasism godkänner vi ändå inte, säger Laura Norris ansvarar för titlar och service i Ode som är riktade till barn och ungdomar.

Med bara en vecka till den officiella pressvisningen och ytterligare en knapp vecka till att alla dörrarna slås upp för stadsborna är det svårt att se hur Ode ska bli klart före det. Och inte blir det heller.

– Gårdsplanen utanför biblioteket är en byggplats fram till sommaren 2019, säger Nasima Razmyar.

– Annars ska allt nog fungera, säger hon vidare och blickar mot Riksdagshuset.

Vi står på balkongen uppe i tredje våningen. Vyn är mot Mannerheimvägen. Balkongen är på exakt på samma nivå som det översta trappsteget vid Riksdagshuset.

– Det är genomtänkt. Det ska vara just så här. Folket är på samma nivå som folkets representanter.

Kristan Aura är en av husets bibliotekarier. Han ansvarar för den svenskspråkiga samlingen som omfattar 8 000 rubriker.

– Jag har jobbat på bibliotek i Malmgård, Tölö och på Richardsgatan så detta blir spännande. Och det blir säkert bra, säger han.

En stor del av samlingarna i Ode kommer från det bibliotek som fanns i Posthuset och en del kommer från andra bibliotek. Mycket är helt nytt. Tidningsutbudet omfattar 6 000 titlar. Det finns faktiskt också en hylla för tidningarna, men de allra flesta finns digitalt och de kan enkelt hittas på pekskärmar som besökarna kan få läsa.

– Våra bibliotek har sysslat med det digitala i flera årtionden. Här finns insikter och kunskap och idéer, säger Nasima Razmyar.

Vid ett bord uppe i tredje våningen, i det som heter Bokhimlen och där alla böckerna finns, sitter en vakt och bläddrar i en tegelsten. Vi säger hej och han säger hej. Vakten ser ut att trivas.

Biträdande borgmästare Razmyar säger att hon kommer att ha svårt att välja ut en enda titel bland alla böckerna i det nya centrumbiblioteket och, för att understryka vikten av bibliotek i allmänhet, berättar hon om filialen på Degerö.

– Där finns ett nytt köpcenter och i det öppnar vi ett bibliotek på torsdag. Det är otroligt fint och jag önskar att alla förstår hur fina alla våra bibliotek är.

Någon bastu får biblioteket inte. Ursprungligen skulle det byggas sådana också men de togs bort, inte i smyg men nog kanske lite i tysthet.

– Likaså bra. Här behövs ingen bastu, säger alla som HBL pratar med i Ode.

På andra våningen finns ett spännande utrymme för den som bara vill sitta en stund och ta det lugnt. I de stora trapporna med mjuk filt finns ändå många eluttag för den som är sugen på lite telefonsurf men har ont om ström.

I byggnaden finns dessutom en biograf och överlag många möjligheter att exempelvis ha möten och syssla med olika hobbyer. På ett bord har personalen radat upp symaskiner och tillbehör för den som vill sy. Lite längre borta finns rum för e-sport, med datorer vars kapacitet ska räcka mer än väl till.

I ett annat rum är väggarna och hela inredningen sådan att den ska locka framför allt barn och unga till kreativa spel och utställningar, men även studerande på Aalto-universitetet har redan frågat om de kan få ha seminarier där.

– Nere i aulan i gatuplanet finns en viktig knutpunkt, säger bibliotekarie Kristian Aura. Det är stadens infotjänst med direkt koppling till Migrationsverket. Man kan genast få hjälp med helt vardagliga frågor.

Ode är rustad för morgondagen med femton olika språk.