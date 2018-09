Det mest misshandlade versmåttet – HBL utlyser de finlandsvenska limerickmästerskapen!

Att skriva en limerick är ungefär som att åka enhjuling. Många skulle gärna göra det, en del försöker, men få klarar det utan haverier. Å andra sidan är det ganska få som längre märker magplasken. Nu tänker HBL öka medvetenheten och höja nivån genom en tävling.

Tävling De finlandssvenska limerickmästerskapen På Svenskfinlands karta fäst blicken och rimma en ramsa på pricken på raderna fem ska du hitta hem Och sen står den där: limericken En limerick är en skämtsam vers som enligt traditionen fått sitt namn efter staden Limerick på Irland. Limerickar kan se lite olika ut, men består alltid av fem rader med rimschemat A A B B A. Det innebär att den första, andra och femte raden rimmar sinsemellan, liksom den tredje och den fjärde. Vanligtvis är den tredje och fjärde raden kortare med två betonade stavelser, medan de övriga raderna har tre betonade stavelser. I den klassiska limericken slutar den första raden med ett geografiskt namn. Den sista brukar bjuda på en rolig, fräck eller överraskande knorr. Form- och stilbrott är ändå inte ovanliga. Så här går HBL:s limerick-mästerskap till: 1) Skriv en limerick. 2) Din limerick ska vara skriven på svenska och innehålla minst ett finländskt ortsnamn – helst i slutet av den första raden. 3) I övrigt är vi inte så petiga med detaljerna, så länge versen går att identifiera som en limerick. ”Svenskfinland” i vår exempellimerick är i strikt mening ingen geografisk plats, och inte är ordet placerat sist i raden heller. Glöm inte att du som limericksnickare alltid kan åberopa din poetiska frihet! 4) Skicka din limerick samt kontaktinformation till kultur@hbl.fi eller HBL (Limerickmästerskapen), Pb 217, 00101 Helsingfors. 5) Senast den 19 oktober vill vi ha din limerick. 6) HBL:s urvalsjury bestående av Maryelle Lindholm, Henrik Huldén och Tobias Pettersson kommer därefter att välja ut 3-8 finalister som publiceras anonymt i tidningen och på HBL.fi den 26 oktober. 7) Därefter kan alla HBL-läsare rösta på sin favorit-limerick på HBL.fi. 8) Vinnaren tillkännages söndagen den 30 oktober klockan 12.00 på Helsingfors bokmässa. 9) Första pris är en digital HBL-prenumeration i sex månader, andra pris två biljetter till musikalen Chess på Svenska teatern och tredje pris en digital HBL-prenumeration i tre månader. 10) Lycka till! Fredrick Sonck, kulturchef

Världen är full av haltande eller poänglösa limerickar skrivna utan alltför mycket självkritik. Limerickens status har dessutom rasat ner till en position strax över vitsar om svärmödrar, kan man tycka, men det kan vi kanske ändra på. Eventuellt talar vi om det allra mest misshandlade versmåttet i litteraturen, så nu är det dags att lyfta limerickens svans.

Det är redan elva år sedan Finlandssvenska rimakademin gav ut samlingsvolymen Mitt i prick med limerick, där ett tjugotal skribenter presenterade sina bästa limerickar. Långt tidigare kom pseudonymerna Ture Seck och Rune Åquist (Curt-Steffan Giesecke och Åke Runnquist) med sin All världens limerickar. Man bör inte heller glömma att science fiction-författaren Isaac Asimov faktiskt skrivit en omfattande samling med titeln Lecherous Limericks.

Det borde i teorin vara enkelt att svarva till en bra limerick, för strukturen i den är ovanligt bunden och tydlig. Man behöver inte ens röra sig under bältet om man inte vill, men det underlättar förstås.

Här är ett anonymt exempel från Sverige:

En vacker ung man ifrån Mön

bestämde sig att byta kön.

När detta var gjort

han ångra' sig stort.

För nu fick han mindre i lön.

Hans Alfredsson hade många komiska strängar på sin lyra, och samlade sina limerickar från Svea Hund i en bok. Här ett av hans exempel, den här gången utan ortnamn:

Den norske författaren Ibsen

Bar alltid en stekt fisk i slipsen.

I hans väst av brokad

fanns det sauce remoulade

och i bakfickan hade han chipsen.

Hans lite mera skabrösa Grännalimerick har ofta utsetts till den bästa på svenska:

Det bodde en kvinna i Gränna

som sin stjärtmuskel så kunde spänna

att hon i detta hål

kunde strypa en ål

Eller till och med vässa en penna!

En anonym engelsk klassiker som tangerar Einsteins relativitetsteori trycktes i Punch 1923:

There was a young lady named Bright

Whose speed was much faster than light

She set out one day

In a relative way

And returned on the previous night.

Benar vi ut exemplen ser vi att vi har en femradig skämtvers med rimschemat A A B B A. Den som har koll på vers, mått och meter kan tänka på jamber och anapester i första hand, alltså ta-damm och ta-ta-damm.

Sista raden ska helst innehålla en överraskande, komisk och gärna absurd eller småsnuskig slutkläm.

Absurditet fanns redan hos den förste berömde utövaren Edward Lear (1812–1888), som ändå aldrig själv använde benämningen limerick:

There was an Old Man of Cape Horn

Who wished he had never been born;

So he sat in a chair

Till he died of dispair

That dolorous Man of Cape Horn.

Ingen vet när den första limericken skrevs. Benämningen har länge kopplats ihop med en irländsk soldatsång från 1700-talet som innehåller raden "Will You Come Up to Limerick?". Modern forskning antyder att versformen ändå inte fått sin benämning av grevskapet eller staden Limerick i Irland. En ganska vag teori är att namnet i stället hänger ihop med det gamla engelska ordet "limmer" som betyder lurendrejare, skojare och kanalje. För det talar det ofta lite skabrösa innehållet. Versmåttet har existerat länge på de brittiska öarna och kan till viss del hittas i visor från medeltiden. Dagens vedertagna limerickmått finns dokumenterat från slutet av sjuttonhundratalet i både England och Irland.

Edward Lear, brittisk författare och konstnär, började skriva nonsensverser åt barnbarnen till sin gynnare Lord Derby. Verserna gavs ut i bokform 1846 som "A Book of Nonsense". Lear har sagt att han inspirerades av en barnramsa som började "There was an old man of Tobago".

Han skapade alltså inte limericken, men bidrog i hög grad till att den blev populär. Inte minst på grund av att hans femradiga verser citerades flitigt på pubarna.

Mot slutet av 1800-talet hade många kända författare och skribenter börjat intressera sig för limericken som form. W.S. Gilbert som skrev texterna till kollegan Arthur Sullivans musik använder versmåttet i till exempel operan The Sorcerer (1877):

My name is John Wellington Wells,

I'm a dealer in magic and spells,

In blessings and curses,

And ever-fill'd purses,

In prophecies, witches, and knells.

Under början av 1900-talet började tidningar, tidskrifter och företag arrangera läsartävlingar, och det bidrog till att lekfullheten i limerickandet ökade. Man kunde hitta både tungvrickare och smarta ordlekar bland de insända bidragen.

A tutor who taught on the flute

Tried to teach two tooters to toot.

Said the two to the tutor,

"Is it harder to toot, or

To tutor two tooters to toot?"

Rigorösa regler i kombination med ett humoristiskt innehåll leder självklart till att många diktare driver med formatet. Här är en svensk:

Det var en student ifrån Flen

som dikta' så pennorna ven

Professorn blev tvär

"Vad är väl det här?

Femte radens sista betonade stavelse är ju alldeles för sen!"

Hur det går om man kombinerar element från limerick och haiku utan att kunna bestämma sig visar slutligen det här engelska försöket:

There was a young man

From Cork who got limericks

And haikus confused.