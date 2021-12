Det lönar sig att hitta en strategi för dina lösenord

En lösenordshanterare är som en låst anteckningsbok med alla dina lösenord. Liknelsen som de allra flesta lösenordshanterare använder är ett bankvalv. När du öppnar valvet kommer du åt alla dina lösenord.

När du ska logga in någonstans låser du upp valvet och kopierar in det rätta användarnamnet och lösenordet, krypterat och säkert.

De flesta lösenordshanterare fungerar på alla plattformar (Windows, Mac OS, Linux samt smarttelefoner, både Android och IOS). Lösenordshanteraren består oftast av både en applikation och ett webbläsartillägg. Webbläsartillägget gör att du inte behöver kopiera och klistra in lösenorden, lösenordshanteraren gör allt automatiskt åt dig.

Det finns en uppsjö med alternativ då det gäller lösenordshanterare, så det kan kännas övermäktigt att välja någon som passar ens behov.

De flesta lösenordshanterare har övergått till en prenumerationsmodell. I de allra flesta fallen betalar man en viss summa per månad för tjänsten.

De mest kända hanterarna är LastPass (3 dollar i månaden), Bitwarden (0,83 dollar per månad), 1Password (2,99 dollar per månad), Dashlane (3,99 euro per månad, enda som uppger priset i euro), Keeper (2,91 dollar per månad), Roboform (1,99 dollar per månad) och KeePass (gratis).

Flera av alternativen ovan har gratisversioner som på olika sätt begränsar användbarheten.