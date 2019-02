Höjdpunkten under konserten med Helsingfors kammarkör och Crash Ensemble var modelleringen av sagan om flickan med svavelstickorna på Matteuspassionen.

Något som kanske kunde kallas en trend inom den nutida konstmusiken är en viss lättillgänglighet, som medvetet distanserar sig från den traditionella modernismens rationella komplexitet. En publiktillvändhet, som ändå inte bör förväxlas med simplistisk banalitet, billigt epigoneri eller ytligt publikfrieri.

Texturerna är fortfarande vid behov komplexa och rationaliteten är självfallet inte bannlyst, men det kommunikativa elementet har getts ett betydligt större utrymme. En strävan till en direkt kontakt mellan tonsättaren och hens publik kan utläsas i många partitur som sett ljuset under, säg, de senaste fem åren och samtidsmusiken har i viss mån lyckats skaka av sig den elfenbenstornmässiga exklusivitet som så länge fjärmade den från den gängse musikälskaren.

En strävan, som även går som en röd tråd genom konstnärliga Musica nova-ledaren André de Ridders programplanering – som han själv träffande benämner kalejdoskopisk – med Helsingfors kammarkörs Riddarhuskonsert som ett utmärkt exempel. Sångarna slapp sannerligen inte lätt undan och även om det kanske inte genomgående handlade om tonträffning i den högre skolan gällde det att vara maximalt skärpt.

Så i högsta grad i islänningen Steingrimur Rohloffs (f. 1971) nu uruppförda Nothing Else – Nothing More till danske poeten Peter Laugesens enigmatiskt stämningsmättade lyrik. Rohloff syntetiserar frimodigt ett antal disparata, tonala liksom betydligt mer intrikata, element och den uttrycksmässiga skalan är föredömligt bred utan att helhetsintrycket för den skull blir onödigt splittrat.

Modern, smart skriven körmusik av bästa slag alltså och den som hade väntat sig äktmodernistiskt fragmentariserande språkbråkande fick se sig snuvad på konfekten även i Anna Thorvaldsdottirs (f. 1977) Ad Genua, där den kreativt okonventionellt nyttjade stråkkvintetten kontrasterade fruktbart mot de milt meditativa körklangerna.

Konsertens höjdpunkt var ändå amerikanske David Langs (f. 1957) omsusade The little match girl passion, vars genidrag är att modellera H.C. Andersens oerhört gripande text på Matteuspassionen, så att den lilla svavelsticksflickan transformeras till en kristusgestalt. De berättande textpartierna hade något pärtskt över sig i sin intrikata repetitivitet, medan de Bachrelaterade "koralerna" anslog en mer drömlik suggestivitet.

De av körmedlemmar realiserade, klockartade slagverkseffekterna förlänade helheten en sällsamt berörande, snudd på överjordisk kvalitet och tyske Ralf Sochaczewsky höll medelst en föredömligt tydlig plastik de engagerat och mestadels exakt musicerande sångarna i ett lika fast som flexibelt grepp.

Irländska Crash Ensemble har som en central ambition att slå en musikalisk bro mellan den gamla och nya världen och inte sällan framför man nya verk av nordamerikanska tonsättare. Så även denna gång i och med Matthew Whittalls nu uruppförda Resonance Orbits – tillägnad minnet av Whittalls i förtid bortgångna kollega och vän Jovanka Trbojevic – skriven för en tentett bestående av bland annat elgitarr, basklarinett, piccolo och trombon.

Det handlar om Whittall på sitt mest meditativa humör. Glimtar av liknande tendenser har kunnat skönjas i många av hans verk, men de kristalliseras här till en högst personligt hållen minimalistisk variant. En strävan i samma riktning gjorde sig gällande även i CE:s huskomponist Sam Perkins (f. 1985) Grey Area, där synkroniseringen mellan musiken och den street skating-baserade videon var nästintill magisk och frågan här är naturligtvis hur väl musiken hade stått på egna ben.

CE-grundaren Donnacha Dennehys (f. 1970) Glamour Sleeper för förstärkt violin, klarinett, preparerat piano, slagverk och live-elektronik skiljde sig i sina knyckiga rytmer och ruffiga klanger från konsertens övriga nummer. Ypperligt samspelta Crasch Ensemble klarade sig utomordentligt väl på egen hand förutom i Whittallstycket, där HKK-dirigenten Nils Schweckendiek höll de musikaliska processerna under minutiös kontroll.

Mats Liljeroos Musikkritiker