Efter krisen kan komma någonting helt nytt – andra former att leva, bo, jobba, äta och älska. Det är trots all sorg och svårighet också spännande.

We'll meet again; den 93-åriga brittiska drottningen Elizabeth II visste i vilken tråd hon skulle dra i sitt tal till sitt virusdrabbade folk på söndagen. Hon om någon är förmodligen just nu i E...