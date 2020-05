Netflixserien Hollywood är en hyllning till alla dem som förpassades till marginalen i gårdagens Hollywood. Även om det finns stunder då det blir för sött och tillrättalagt gläder sig recensenten åt snusket och det såpiga.

There is no business like show business, heter det visst. Och när Glee-duon Ryan Murphy och Ian Brennan ger sig i kast med den efterkrigstida drömfabriken, även känd som Hollywood och La La Land, spar...