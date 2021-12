Det här vet vi om omikron just nu

I nuläget råder mycket osäkerhet kring den nya coronavirusvarianten omikron.

Det som dock står klart är att den verkar vara mer smittsam än deltavarianten. Därtill finns det tecken på att immunitet från tidigare sjukdom inte skyddar lika bra mot att smittas av varianten.

En del studier visar ändå att en tredje dos vaccin kan ge skydd mot omikron.

Studier i Sydafrika har visat att omikron inte orsakar lika allvarliga sjukdomsförlopp som andra varianter av coronaviruset.

En svensk studie har gett indikationer på vaccinets effekt mot omikron. Studien undersökte personer som vaccinerats med Biontech-Pfizer.

Studien visade att vaccinernas effektivitet är individuellt.

När man undersökte de som vaccinerats med Pfizers vaccin hade de deltagare som fått en tredje dos vaccin ett mer effektivt immunförsvar än de som bara fått två doser.

Forskare vid Columbia University och University of Hong Kong har testat omikronvarianten mot blodet från personer som vaccinerats med två doser av Biontech-Pfizers, Modernas, Janssens eller Astra Zenecas vaccin.

Studierna visade att nivåerna av antikroppar hos de som vaccinerats med Janssens eller Astra Zenecas vaccin var så låga att det i praktiken inte gick att upptäcka att man över huvud taget vaccinerats. Det innebär att dessa två vaccin, enligt studien, i praktiken inte ger något skydd mot infektion av omikronvarianten.

"Det är inte för långsökt att tro att covid-19 nu bara är en mutation eller två från att vara helt resistent mot nuvarande antikroppar", skriver forskarna som gjort studien.

I många EU-länder sprider sig omikron redan bland befolkningen och är inte längre kopplat till turismen.

Den 15 december hade totalt 34 fall av omikronvarianten bekräftats i Finland.

I huvudstadsregionen är 26,5 procent av de som konstaterats ha covid-19 smittade med varianten. Sedan vecka 48 har andelen omikronfall ökat en aning i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I de övriga delarna av Finland har ingen ökning noterats.

Sydafrika är ett av de länder som drabbats hårt av omikron. Sydafrikas åldersstruktur består dock av fler unga jämfört med Europa och direkta jämförelser mellan virusvariantens beteende på olika håll kan därför bli skev.

"Antalet som lagts in på sjukhus ökar dock inte lika dramatiskt. Ser man på antalet dödsfall med covid-19 är ökningen relativt liten", säger Michelle Groome, sydafrikanska virusforskare, under en presskonferens enligt nyhetsbyrån TT.

Till en början döptes nya varianter av covid-19 efter de länder där smittan först upptäckts. Därefter döpte Världshälsoorganisationen WHO om varianterna efter bokstäver i det grekiska alfabetet, deltavarianten är ett exempel på detta.

Den senaste varianten som namngavs innan omikron var my. Sedan hoppade WHO över "nu" för att undvika förvirring bland engelskspråkiga eftersom det låter som "new", alltså ny.

Nästa bokstav i det grekiska alfabetet är xi, men även den bokstaven hoppades över. För att undvika stigmatisering, med motiveringen att det är ett vanligt efternamn. Näst på tur stod omikron, vilket betyder lilla o, och därefter följer pi, rho, sigma, tao, ypsilon, phi, chi, psi och omega.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Världshälsoorganisationen WHO, Social- och hälsovårdsministeriet, Columbia University, Nyhetsbyrån TT.