Det här vet vi om det nya e-visumet till Ryssland

Det är lite mer än tre veckor kvar tills man själv kan börja fylla i sin egen visumansökan till S:t Petersburg och Leningrad-området utan att det kostar något. Men det finns ännu många frågor.

– Detaljerna är fortfarande oklara. Det vi vet är att Rysslands president Putin har sagt att Finland kommer att vara bland de 43 länder beslutet gäller, säger Utrikesministeriets konsulära chef Pasi Tuominen.

En viktig fråga är hur det blir med de som vill resa med Allegro-tåget. Ryska medier har skrivit att det nya avgiftsfria e-visumet inte skulle gälla gränsstationen Vainikkala, där tågen till S:t Petersburg och Moskva passerar. Inte heller skulle det gälla vid de tågstationer i Viborg och S:t Petersburg där Allegro stannar.

– Medieinformation är inte regeringsinformation, kommenterar Tuominen.

– Kanske det låter märkligt. Jag kan inte berätta varför. Men det kan ju finnas också tekniska skäl varför det kanske blir så. Mer detaljerat än så kan jag inte informera.

Rysslands regering kommer att fatta ett beslut om visumet senast den 1.10 och man har alltså inte bekräftat exakt vilka gränsövergångsställen, flygplatser och hamnar finländarna kan resa till med visumet.

Enligt den info som cirkulerar nu ska man kunna ta bilen, bussen eller motorcykeln genom gränsstationerna Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra. Den som åker på kryssning kunde stanna åtta dagar i stället för nuvarande 72 timmar.

E-visumet skulle gälla i S:t Petersburgs passagerarhamn och i hamnen Trångsund, som ligger utanför Viborg. Om kryssningsresenärer på Saimen kan gå i land vid Viborgs hamn med det nya visumet sägs det inget om.

Det är sannolikt att finländarna kan använda det nya visumet till Leningrad-regionen första gången den 4 eller 5 oktober. Där finns många platser som kan vara av intresse att besöka, som hela det område som gick förlorat i kriget. Till exempel Terijoki på Karelska näset, som på 1800-talet kallades för "Nordens Riviera" och Kexholm vid Ladoga.

Platser som Lotinapelto, en frontlinjestad under fortsättningskriget, Tichvin med sitt kloster och Gattjina med sitt slott, som ligger i det historiska Ingermanland, är andra alternativ. Det är också Kronstadt, som ligger på en ö i Finska viken.

För att få det nya e-visumet kommer man att fylla i personuppgifter, passuppgifter och ladda upp en passbild på det ryska utrikesdepartementets sajt. Finländare har kunnat testa det här ända sedan den 1 juli i år, då de kunde börja resa till exklaven Kaliningrad med ett likadant gratis e-visum. Vissa länders medborgare har också kunnat besöka Vladivostok och Fjärran österns federala distrikt med e-visum i några år, men Finland omfattas inte av det här.

– Vi antar att e-visumet kommer att fungera precis som det till Kaliningrad och Vladivostok, och de har fungerat väl enligt vår uppfattning.

Det nya visumet betyder att man inte kommer att behöva någon inbjudan eller skicka passet någonstans. Behandlingen ska inte räcka längre än fyra dagar och man får stanna i området i högst åtta dagar.

På UM räknar man med att det nya visumet leder till en rejäl ökning av finländska turister till området. I Ryssland väntar man sig att mängden turister till S:t Petersburg kommer att öka från 8 till 12 miljoner per år. Under fotbolls-VM i fjol i Ryssland behövde fansen inget visum, vilket gjorde att antalet turister ökade med 10 procent det året i S:t Petersburg, skriver The Moscow Times.