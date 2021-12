Det här är julmusiken som trendar i år

Spoilervarning: det är förmodligen samma låtar som du lyssnade på i fjol.

Mariah Careys "All I want for Christmas is you" är den populäraste jullåten just nu – i alla fall bland Spotifys lyssnare. Den amerikanska artisten toppar både den svenska och den internationella topplistan, under mätperioden 1 november till den 9 december.

Som mest julmusik spelades på strömningstjänsten den 28 november, det vill säga, första advent.

"All I want for Christmas is you” – Mariah Carey "Last Christmas” – Wham! "It's beginning to look a lot like Christmas” – Michael Bublé "Jingle bell rock” – Bobby Helms "Rockin' around the Christmas tree" – Brenda Lee "Santa tell me” – Ariana Grande "It's the most wonderful time of the year” – Andy Williams "Snowman” – Sia "Mistletoe” – Justin Bieber "Underneath the tree” – Kelly Clarkson

"All I want for Christmas is you" nådde nyligen en miljard strömningar, vilket gör låten till den mest spelade jullåten genom tiderna.

Den näst mest populära jullåten internationellt på Spotify är Whams "Last Christmas" medan "It's beginning to look a lot like Christmas" med Michael Bublé kniper tredjeplatsen.