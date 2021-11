Det här är HIFK:s nya ägare

HIFK Fotboll Ab:s nya huvudägare är Stadin Tähdet Oy Ab, som utgörs av ett antal investerare från Finland.

HIFK kallade till presskonferens på fredag eftermiddag för att presentera de nya huvudägarna i HIFK Fotboll Ab, organisationen som ansvarar för klubbens ligalag på herrsidan. De nya ägarna är en grupp inhemska investerare som går under namnet Stadin Tähdet Oy Ab. Gruppen består av Heikki Pajunen, Janne Räsänen, Mirka Lod, Heikki Lehmuskoski, Jan Holst samt några mindre investerare.

HIFK har varit ute efter nya ägare på fotbollssidan i ett års tid, ända sedan det skar sig ordentligt mellan klubbledningen och den dåvarande kinesiska ägaren Lucas Jing Chan i november i fjol. Under det gångna året var det HIFK Soccer Rf som var huvudägare i HIFK Soccer Ab med 75 procent av aktierna i sin ägo. HIFK Soccer Rf äger rättigheterna till HIFK:s namn och varumärke på fotbollssidan och ansvarar för fotbolls- och futsalverksamheten i föreningen, exkluderande herrarnas ligalag som sköts av HIFK Fotboll Ab. Resterande 25 procent ägdes det gångna året av över 800 mindre aktieägare. Till följd av ägarbytet kommer HIFK Soccer Rf i fortsättningen endast äga 10 procent av HIFK Fotboll Ab.

HIFK Fotboll Ab:s VD Christoffer Perret gläder sig åt att ägarbytet äntligen rotts i hamn men påminner om att större förändringar inte går att göra över en natt.

- Det är framför allt en stor lättnad att ägarbytet nu är genomfört eftersom det ger föreningens verksamhet stabilitet. Det har varit ett extremt tufft år för personalen på kontoret eftersom vi tvingats såväl driva som planera verksamheten utan att veta hur framtiden ser ut. Nu har vi efter ett år äntligen fått det vi var ute efter att få redan i januari; tydliga ägare som kommer in med kapital, kunnande och iver. Det underlättar arbetet enormt.

Hur kommer föreningens verksamhet att ändras till följd av ägarbytet?

-Att vi nu har externa ägare innebär att vi får en tydlig skillnad mellan herrarnas ligalag och vår föreningsverksamhet, som består av våra junior- och amatörlag. Det betyder att vi får mera resurser på föreningssidan och kan förbättra lagverksamheten där. För ligalaget innebär det att vi får mera resurser på kontoret och att vi får en ny styrelse. Under det senaste året bestod vår styrelse av endast tre personer som, precis som jag, tvingades bolla med två föreningar (HIFK Fotboll Ab och HIFK Soccer Rf). Nu förändras vår styrelse radikalt och vi får in betydligt mera personresurser. Tack vare ägarbytet får vi in människor med kontakter, idéer och utvecklingspotential inför framtiden.

Den gångna säsongen opererade HIFK med den minsta spelarbudgeten i hela ligan (400 000 euro, samma som KTP). Kommer ägarbytet att innebära en större budget nästa säsong?

- Utgångsläget är att vår budget för kommande säsong är ungefär samma som förra säsongen och det är nu upp till ägarna att bestämma om den ska förändras. Skulle vi lägga till en miljon till spelarbudgeten skulle vi antagligen få ett lag med större chans att klara sig bra. Å andra sidan hade vi i år en mycket bra säsong med den minsta spelarbudgeten i ligan, medan klubbar som investerade betydligt mera pengar än vi slutade nedanför oss i tabellen. Det visar att en större budget inte är en framgångsgaranti. Vi är alla överens om att det här är ett projekt som kommer att ta tid och vi tänker inte lösa alla problem genom att kasta pengar på dem. Det viktigaste är att vi har tillräckliga resurser för att klara oss och få en stabilitet i verksamheten, säger Perret.