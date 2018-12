I en sällsynt vältajmad bok ger två svenska journalister en dystopisk skildring av vart teknikjättarna i Silicon Valley håller på att föra oss.

Silicon Valleys ingenjörer och designer jobbar hårt för att göra världen till en bättre plats genom att till exempel försöka skapa evigt liv åt sig själva. De lever i en miljö utan någon som helst förankring i det omgivande samhället. Så var det kanske inte tänkt.

Facebook, grundades 2004 för att samla universitetsstudenter på ett ställe, vara en plattform där människor kunde träffas och utbyta idéer, videor på kattungar eller kakrecept. Sociala medier blev en möjlighet att utmana makten i diktaturer och arabvåren utmålades som en effekt av användningen av mikrobloggplattformen Twitter.

Nu står det klart vad bristen på samhällsansvar leder till. Efter det senaste årets avslöjanden om rysk inblandning i brexit och valet av Trump och missbruk av hundratals miljoner användarprofiler kämpar Facebook nu för sin överlevnad.

Häromveckan tvingades bolaget avsluta 1,5 miljarder "falska" konton, det vill säga påhittade användarprofiler. Och nu erkänner ledningen att man till och med använt ljusskygga metoder för att smutskasta den judiskamerikanske miljardären George Soros i ett försök att rikta uppmärksamheten mot andra aktörer.

Eftersom största ägaren Mark Zuckerberg och vd:n Sheryl Sandberg själva är judar, var beslutet att ta i bruk antisemitiska metoder en förbluffande uppvisning i cyniskhet som överträffar det mesta i Silicon Valleys ekosystem av kapitalistisk nihilism.

I en sällsynt vältajmad bok ger två svenska journalister en dystopisk skildring av vart teknikjättarna i Silicon Valley håller på att föra oss. Martin Gelin, USA-korrespondent för bland andra Dagens Nyheter, och Karin Pettersson, direktör med ansvar för samhällsrelationer på Schibsted Sweden, rapporterar från ort och ställe om en utveckling som lett till vad de menar är en demokratins kris.

Sociala medier, visar forskningen, leder tvärtemot vad vi trodde till ett minskat förtroende för institutioner och andra människor. Diskussionen om huruvida de i sig orsakar en politisk polarisering pågår fortfarande, men klart är åtminstone att de förstärker effekterna. I USA, där motsättningen är färdigt inbyggd i det politiska tvåpartisystemet, verkar effekterna vara som allra störst.

När statschefer som USA:s president Donald Trump struntar såväl i ämbetets anseende som i normala regler för vett och etikett och attackerar meningsmotståndare är det Twitter som är hans kommunikationskanal. Likaså är de sociala mediernas förödande inverkan tydlig i fattiga länder som Myanmar, där Facebook och Whatsapp används för att utrota den muslimska folkgruppen rohingya.

Utbredningen av sociala medier sammanfaller med en annan trend, återkomsten av emotioner i det offentliga samtalet. Efter andra världskriget gjorde alla parter sitt bästa för att kontrollera de emotionella krafter som ledde till krigsutbrottet. Länder som Tyskland lyckades hantera sin historiskt tunga börda medan den utveckling vi nu ser i Östeuropa och Ryssland åtminstone delvis kan ses som en återgång till ett unket förflutet.

Algoritmerna på sociala medier återigen är konstruerade för att maximera användningen genom att emotionellt engagera användarna vilket i sin tur är grunden för den affärsmodell där reklamintäkterna är den inkomstkällan. Därför är det viktigt att innehållet väcker mentala associationer och reaktioner, det vill säga känslor eller hjärnans tolkning av en emotionell situation. Samtidigt visar forskningen att falska rykten som stöder fördomar sprider sig blixtsnabbt och engagerar användarna mycket mer än saker som är sanna.

Därtill kan vi lägga Silicon Valleys mantra att alla i enlighet med det första tillägget till den amerikanska konstitutionen har rätt att säga sin egen åsikt, även om andra kan tycka det är opassande. Facebook har alltså både ekonomiska och ideologiska motiv för att inte plocka bort hatbudskap mot invandrare, judar eller kvinnor och andra former av attacker och överfall ur flödet.

Det tog lång tid för Facebook att hitta sin affärsmodell och bolaget kämpar därför alltför tvehågset och långsamt med att förstå vad socialt ansvar innebär.

Idén till bokens titel kommer från Twitters medgrundare Evan Williams. "I think the internet is broken", sa han till The New York Times förra året. Nu pågår ju diskussionen om hur Internet kan fixas, men vad gäller den biten har "Internet är trasigt" kanske mindre att säga.

Carl-Gustav Lindén