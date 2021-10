Det fortsätter regna – blött på många håll i dag

En klar morgon som övergår i molnighet, regn och dimma under dagen väntas i Nyland, Egentliga Finland och i Österbotten.

Torsdagen börjar med klart väder men blir molnigare ju längre dagen lider. Temperaturen ligger kring 10 grader i Nyland och Egentliga Finland och kring 6-8 grader i Österbotten.

– I Österbotten blir det en molnig dag, med regn under eftermiddagen, säger Eveliina Tuovinen, jourhavande meteorolog vid Meteorologiska institutet.

I både Egentliga Finland och Nyland väntas också regn under kvällen. Enligt Tuominen drar regnvädret österut under morgondagen, alltså under fredag.

Tuominen säger att dimma väntas på många hålla i landet och att fredag väntas bli aningen varmare än torsdagen. Över 10 grader förutspås i de sydligare delarna av landet och kring 10 grader väntas i Österbotten.

Vindvarningar gäller i alla havsområden. Varningarna är klassade som möjligtvis farliga, det vill säga den minst allvarliga formen av varning, överallt.