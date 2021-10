Att Li Andersson i sin I dag-kolumn (HBL 17.10) lyfte upp det oroande läget inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin var välkommet: kolumnen vittnade om att hon har en gedigen överblick. Även tidigare har flera insändare i till exempel Turun Sanomat och Aamulehti lyft upp den ohållbara situation psykvården befinner sig i på många håll i Finland.

I huvudstadsregionen har oroliga lägesbeskrivningar däremot lyst med sin frånvaro. Psykiatriförbundets ordförande, professor Erkki Isometsä, försökte i ett blogginlägg (6.9) beskriva läget visavi psykiaterbristen. När sedan två av de psykiatriska ledarna inom HUS reagerar med en replik till Andersson blir man förväntansfull (Jesper Ekelund och Samuli Saarni, HBL debatt 21.10), men snabbt raseras hoppet.

Ekelund och Saarni konstaterar att "mera resurser till nuvarande strukturer" inte är lösningen, utan "styrning till rätt service" (vilken service?), "nätbaserad terapi" (finns redan, men det är verkligen inte tillräckligt för många; finns heller inte på svenska), "utbildning av terapeuter" (observera: inte "psykoterapeuter", att utbilda "terapeuter" går snabbt, har inte funnits strukturella hinder att utbilda personalen hittills heller), "kvalitetsuppföljning" (men vem granskar kvaliteten på kvalitetsuppföljningen?). Inget av detta är omöjligt inom nuvarande strukturer, men vilja, intresse eller pengar att fixa detta har saknats. Kommunernas pengar har inte räckt till för att satsa på psykvårdstjänster, men inga "strukturer" har hindrat dem.

Så vad avses då med talet om "att våga ändra och lyckas ändra strukturerna"? Som exempel anges att det är ohållbart att en person som drabbas av depression får olika slags bemötande beroende på var hen söker vård. Tyvärr kommer detta inte att avsevärt förändras i och med social- och hälsovårdsreformen. Alla som via sina anställningar har rätt till företagshälsovård kommer även framöver att få tid till läkare, psykolog och psykiater inom några veckor, och därefter styras till längre terapi inom tre månader från att personen sökt hjälp, såsom det varit de senaste åren. Alla vi andra är utlämnade att kämpa om en tid till de offentliga tjänsterna.

Om man vill komma åt strukturer så kunde man ju börja här.

De stora summor som på 1990-talet styrdes bort från psykiatrin (då stora sjukhus stängdes) har aldrig återbördats. Psykiatrin har liksom primärhälsovården varit klart underresurserad i decennier, vilket småningom lett till en personalflykt både från primärhälsovården och från psykiatrin. Personalen klarar inte av att göra mera. Ingen vettig politisk eller professionell styrning har förekommit. Trycket har varit störst på dem som möter patienterna dagligdags. Personalen röstar med fötterna.

Det är inte brist på sjukskötare, läkare eller ens psykiatriker i Finland (enligt Eurostat är psykiatertätheten i Finland fjärde bäst i Europa, 2017). Problemet är att de inte längre vill arbeta inom den offentliga sektorn.

Att påstå att lösningen på psykvårdens problem är att "vården skall graderas, styras, kvalitetssäkras centraliserat" är som att läsa direkt ur Kim Jong-Uns strategi.

Antagligen är de "strukturer" skribenterna vill åt framför allt de FPA-stödda psykoterapierna. Sedan rätten till psykoterapi blev lagstadgad 2015 har mängden personer som åtnjuter denna form av rehabilitering (det kallas så, och skyddas i lag för att det ännu finns speciella lagar för rehabilitering just på FPA-språk) ökat kraftigt. Just nu är det redan över 60 000 personer som går i denna form av terapi. Det finns många problem förknippade med systemet: självrisken är hög och alla styrs inte dit i rätt tid, många styrs inte alls dit. Nu då finansieringen till hälsovården skall förenklas, finns det planer på att avsluta denna form av psykoterapi. Det finns ett medborgarinitiativ, där terapeuterna och patienterna försöker försvara att den FPA-stödda terapin bevaras under en övergångsperiod inför det social- och hälsovårdsreformskaos vi har framför oss, som redan har över 8 000 undertecknare.

I framtiden kommer psykvården i ännu högre grad än hittills att tävla om resurser inom välfärdsområdena med bland annat cancervård, barnsjukvård och äldreomsorg. Att två psykiatriska chefer i detta läge tycker att mera resurser inte är av nöden, inger inte hopp.

psykiater, Esbo