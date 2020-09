"Det finns inget annat land som vi har så täta relationer med som Finland"

– Det är fantastiskt och samtidigt lite omtumlande för det står klart för mig hur nära relationerna är mellan Sverige och Finland, svarar den nya svenska ambassadören Nicola Clase på frågan hur det känns att snart flytta över viken till Finland.

Nicola Clase är överväldigade över den respons hon har fått när det blev klart att hon tar över som ambassadör efter Anders Ahnlid. Det är inte bara inom de svenska UD-kretsarna utan från hela Norden och också finländska kolleger som hon har träffat under sina nästan 20 år inom den svenska utrikesförvaltningen. Hon säger att helt okända människor har via sociala medier önskat henne välkommen till Helsingfors.

– En person skrev på Twitter att hen var lite orolig över att Sverige hade utnämnt Nicholas Cage (en amerikansk skådespelare reds. anm.) till ny ambassadör men rättade sig sedan och beklagade felläsningen, säger Clase och skrattar hjärtligt.

Vi sitter på ett kafé i centrala Stockholm, hon dricker en kopp Earl Greys te kanske något som hon har tagit med sig från sin förra ambassadörstjänst, då var det Storbritannien.

– När man får en sådan fråga känner man sig oerhört ödmjuk. Jag tror att det finns en inneboende övertro på vad man kan. Det blir man snabbt varse när man blir utnämnd till ambassadör. Då vänder man sig snabbt till sin bokhylla.

Clase säger att den första publikationen som fastnade var diplomaten och forskaren Krister Wahlbäcks Finlandsfrågan i svensk politik som utkom 1964.

Hon säger att hon har hunnit läsa en hel del men samtidigt blir det uppenbart att "det finns så mycket mer jag borde läsa".

En finländsk bok som har gjort intryck på ambassadören är Kjell Westös Drakarna över Helsingfors och på läslistan finns också samma författares Tritonius.

Samtidigt säger hon att hon kastade sig över Henrik Meinanders Finlands historia.

Född: 1965 i Älvsborgs län Familj: Man som jobbar vid Handelshögskolan i Stockholm, två söner. Utbildning: Fellow från Harvard Karriär: EU- och utrikespolitisk rådgivare åt statsminister Fredrik Reinfeldt 2006-2008 Ambassadör i London 2010-2016 Ambassadör i Helsingfors 2020- Överraskande kunskaper: Talar mandarin Har cyklat runt i Afrika på 1980-talet.

När det gäller svensk kulturimport så kommer den nog att fortsätta som förr, försäkrar den nya ambassadören. De är lite pausade nu men när pandemin börjar ebba ut kommer kulturutväxlingen länderna emellan att fortsätta. Hon nämner mat och mode som två genrer som kan läggas till och där samarbete redan finns kan man vidareutveckla och raffinera.

Imponerande nog försöker Clase lära sig finska. Hon studerar språket en timme varje dag med målsättningen att klara av en lättare vardagskonversation.

– Jag har mitt schema och studerar finska varje morgon. Och jag är ganska förtjust i grammatik ... jag hoppas att jag kan lära mig för husbehov.

Nicola Clase har varit EU- och utrikespolitisk rådgivare åt Fredrik Reinfeldt när han var statsminister.

– Man får ju alltid vara lite försiktig när man inte är på plats och verkligen ser saker ur sitt rätta perspektiv. Det att Sverige inte gick med i euron gör ju att det finns en skillnad, å andra sidan har vi haft många gemensamma ståndpunkter i andra sammanhang. Det är det som är både utmaningen och tjusningen med Europasamarbetet att man hittar olika partner i olika frågor. Det är ändå så att man oftare hittar partnerskap med Finland än inte. Det är ju ett faktum att det finns inget annat land som vi har så tätat relationer med som med Finland.

Det är i frågor som gäller just EU-samarbetet, kontakterna i näringslivet, försvarssamarbetet, säkerhetspolitiken som man märker diplomaten i Nicola Clase. Hon säger att hon vill ha ett brett perspektiv för att få samarbetet att fungera och:

– Jag vill komma tillbaka till det där med ödmjukhet. Det är lätt att tro att för att man finns i Helsingfors så vet man hur hela landet fungerar. Så är det inte. Det är jag väl medveten om så det blir en av uppgifterna att ge sig ut och bekanta sig med landet utanför huvudstaden.

Hon poängterar med emfas att det inte finns några genvägar.

Under våren och sommaren har Sverigebilden fått sig en törn både i pressen och på sociala medier på grund av den annorlunda coronastrategin.

– Det blir förstås en utmaning att ta hand om. Det är igen en fråga om en stor portion ödmjukhet och förståelse för varandra. Vi måste helt enkelt hitta ett sätt att komma tillbaka till varandra. Att försöka sätta sig in i det perspektiv respektive land har.

Clase säger att det ju ändå har skett en del förbättringar till exempel i gränstrakterna i norr.

– Jag får försöka se ljuset i tunneln.

Hon påpekar också att ett av hennes första besök ska vara Åland eftersom hon vet att det åländska näringslivet lider lika mycket som företagarna i norr gjorde av pandemin.

Under sin tid som ambassadör i London blev hon intervjuad av en journalist från BBC som också tog upp frågan om varför Clase inte tycker att Storbritannien har klarat sig så bra i Eurovisions-sammanhang. En av följdfrågorna var om inte ambassadören skulle kunna göra ett radioprogram där hon förklarar mera om orsakerna.

– Medan jag svarade sa min hjärna "nej det kan du absolut inte" samtidigt som jag hörde min mun säga "ja, det ska nog gå bra".

Då föddes programmet "The ambassadors guide to the Eurovision" som blev en succé.

Hur många gånger Finland har vunnit ESC är en lätt match för ambassadören.

Ambassadörens guide till Eurovisionen fick en fortsättning i ambassadörens guide till Storbritannien som Nicola Clase gjorde efter att hon hade lämnat jobbet i London.

– Det var jättespännande att ha en brittisk producent som hade sin syn på landet och så kommer jag och har ett helt annat.

Hon berättar om resan till "Englands normalaste stad" där Clase intervjuade folk i en bingohall och ställde frågan om de känner sig normala.

– Den omedelbara reaktionen var "absolutely not". Britterna kunde inte förstå att det här var roligt. Jag sa att jag tycker att det är jätteroligt.

När en amerikan sedan sa att det var roligt accepterade britterna det.

Nicola Clase tillträder som Sveriges ambassadör i Finland i början av oktober.