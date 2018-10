First Man om Neil Armstrongs liv åren före månlandningen är en extremt duktig film som imponerar i sitt utförande med gastkramande intensiva och vackra rymdscener. Samtidigt är den alldeles för kontrollerad för att verkligen bränna till – en film mer för hjärnan än för hjärtat.

DRAMA

First Man

Regi: Damien Chazelle. Manus: Josh Singer, baserat på First Man: The Life of Neil. A. Armstrong av James R. Hansen. Foto: Linus Sandgren. I rollerna: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler. Corey Stoll.