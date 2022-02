Det finlandssvenska rockbandet Lynx släpper låt och musikvideo

I oktober i fjol stod rockbandet Lynx som segrare på MGP–scenen i ett regn av konfetti. Sångaren Viggo Sundqvist såg minst sagt omtumlad ut när han i segerintervjun konstaterade att vinsten känns som "en jävla dröm”. På torsdag släpper bandet sin andra låt – och första musikvideo.

Rockbandet Lynx består av Esbokillarna Viggo Sundqvist, 13 (sång, elgitarr och saxofon), brorsan Frank Sundqvist, 11 (bas), Kaius Österman, 13 (elgitarr) och Samuel Alanen, 13 (trummor). Bandets andra låt släpps som musikvideo på Arenan på torsdag. Den grungeaktiga låten heter Do What I Want och har hämtat inspiration från bland andra Nirvana och Green Day.

– Låten handlar om en grabb som tror att han är tuff. Budskapet är att han inte behöver vara så cool, att det duger om han bara är sig själv, säger Viggo Sundqvist.

Låten är producerad av den Esbobaserade musikproducenten Erik Nyholm som också ger ut låten på sitt bolag Splender Productions. Lynx berättar att det var roligt att återvända till Nyholms studio där de spelade in MGP–låten Vill du också le i augusti i fjol.

Under de senaste tre åren har vinnarna av Yle:s musiktävling Melodi Grand Prix fått som pris att skriva och producera en ny låt och musikvideo. Åren innan det fick artisterna spela in en musikvideo av den redan existerande vinnarlåten.

– Vi är väldigt tacksamma över att få göra den här musikvideon. Det var en spännande erfarenhet, säger Viggo Sundqvist.

Musikvideon handlar om att Lynx är på ett gig och videon tar avstamp i att bandet gör sig klara bakom scenen. Bandet har samma rockiga kläder som under MGP–finalen när de rusar upp på scenen i videon. När bandet deltog i MGP var det krav på att skriva en låt på svenska, nu har killarna valt att byta språk till engelska.

– Jag trodde först att vi måste göra också den andra låten på svenska. Men engelska blev nog bättre, man kan nå en större publik då, säger Kaius Österman.

De konstaterar samtidigt att det kan hända att de i framtiden väljer att skriva låtar på både svenska, engelska och finska.

Killarna började jobba på låten och musikvideon i november i fjol. Låten skrev de under fem sessioner tillsammans med Nyberg, medan musikvideon tog en (lång) arbetsdag att filma.

– Jag hade sett fram emot inspelningsdagen väldigt länge. Det var en lång dag och jag var trött när jag kom hem. Men det var hundra procent värt det! säger Viggo Sundqvist.