Egentligen ska Finland inte ha någon chans att ta sig till kvartsfinal. Men det här finländska laget har gång på gång visat att man inte bryr sig om förutsättningar, namnen på pappren eller förväntningar.

Lejonen mot Tre Kronor. Finland mot Sverige. Älskade fiender och hatade rivaler. Lillebror mot storebror. Klassikermöten som väcker enormt intresse i båda länderna och som får diskussionerna och känslorna att gå heta och spekulationerna att ta fart.

På torsdag är det dags igen då Finland och Sverige ställs mot varandra i VM-kvartsfinalen i Kosice. Frågan är om det skrivs ett stycke trevlig hockeyhistoria som senast då lagen möttes i en slutspelsmatch i Slovakien eller om det blir en mardrömsliknande tillställning som senast lagen drabbade samman i en kvartsfinal i Helsingfors 2003.

Det mest sannolika är ändå att torsdagens match inte blir någon episk historia utan främst något som påminner om semifinalen i Köln för två år sedan. Då spelade ett stjärnspäckat Tre Kronor ut ett rätt anonymt lejonlag och tog en klar seger på väg till final.

Allt talar för att historien ska upprepa sig i torsdagens kvartsfinal.

Sverige ställer upp med hela 21 NHL-spelare – Finland har 18 spelare som aldrig spelat VM-hockey inför den här turneringen. Renodlade NHL-lirare i Finlands trupp: 0.

Sverige har världsstjärnor på samtliga positioner medan Finland har en kommande världsstjärna i Kaapo Kakko. Men det 18-åriga underbarnet har tappat en del av sin gnista och glans efter en fantastisk inledning på VM och Sverige kommer garanterat att markera honom extra noga i kvartsfinalen.

Ryssland har varit i en klass för sig i VM men ändå är det Sverige som gjort flest mål i turneringen. Samtidigt har Tre Kronor också släppt in klart flest mål av kvartsfinallagen. Och det är här lejonens minimala hopp ligger.

Finland har visat upp ett enormt disciplinerat och organiserat försvarsspel i VM. Hela femman jobbar tillsammans för att minimera motståndarnas ytor framför målet och fram till matchen mot Tyskland tummade man inte på arbetsmängden för en sekund i gruppspelet. Det anonyma lejonlaget visade att ett lag är mer än summan av sina delar och lyckas man hålla ihop försvaret, undvika onödiga utvisningar och agera kompakt i försvarszonen och inte tappa puckar vid offensiv blålinje ökar chanserna att få stopp på det svenska anfallsspelet lett av stjärnan William Nylander.

Framåt har lejonen haft enorma problem i VM och anfallsspelet blev sämre mot slutet av gruppspelet. Oförmågan att göra mål är inte speciellt överraskande med tanke på hur laget ser ut men det är oerhört alarmerande inför kvartsfinalen.

I matcherna mot Frankrike och Tyskland sköt Finland sammanlagt 88 skott men gjorde bara 5 mål. Med en sådan ineffektivitet blir det oerhört tufft att slå bättre lag.

Samtidigt ska man minnas att Sveriges försvarsspel varit under all kritik i de senaste matcherna. Laget avslutade gruppspelet med att släppa in fyra mål mot Lettland och hela sju mot Ryssland efter försvarsinsatser som kan beskrivas som mer eller mindre katastrofala.

Läget i Tre Kronor-defensiven blir inte bättre av att man har något av ett målvaktsproblem inför kvartsfinalen mot Finland. Henrik Lundqvist stod fem matcher i gruppspelet utan att imponera medan Jakob Markströms insats mellan stolparna mot Ryssland inte kan få godkänt.

Sverige kommer förstås att ställa kungen av New York mellan stolparna mot Finland men Lundqvist har varken visat upp sitt bästa kunnande i VM eller i NHL den här säsongen. Frågan är om Lundqvist än en gång klarar av att höja sin nivå då det gäller eller om Finland till och med kan ha en liten fördel i målvaktskampen i kvartsfinalen?

Kevin Lankinen är på många sätt ett oskrivet kort och han har ingen som helst erfarenhet av matcher av den här kalibern. Men om det är något den 24-åriga AHL-keepern visat i sin karriär är det att han klarar av att spela bra oberoende av förutsättningar, press och insatser.

Finland har spelat rätt nära sin maxpotential stora delar av turneringen också om laget inte nådde sin rätta nivå i förlustmatchen mot Tyskland. Det spel lejonen visat upp i gruppspelet är det spel som antingen ska bära eller brista i resten av turneringen.

För Sveriges del är situationen helt motsatt. Tre Kronor har inte imponerat i turneringen och det finns en enorm outnyttjad potential i laget. Nylander har varit glödhet medan en del av NHL-stjärnorna underpresterat. Det kollektiva spelet har bara fungerat korta stunder men inte hela matcher.

Finland fick ändå en viss varning för vad som i värsta fall väntar i kvartsfinalen i den första perioden mellan Sverige och Ryssland. Då spelade Tre Kronor ett spel som till och med fick VM:s giganter att se dåliga ut. Sedan tappade svenskarna allt och lite till och förlorade den andra perioden med pinsamma 0–6. Men att näta 41 gånger i gruppspelet och göra fyra mål mot ett Ryssland som fram till dess bara släppt in tre mål i hela turneringen är mycket starkt och vittnar om vilken enorm bredd det finns i det svenska laget.

Tre Kronor behöver inte komma upp till sin maxnivå för att slå Finland. Det räcker att laget fortsätter leverera framåt som hittills i turneringen och får sitt försvars- och målvaktsspel till en hyfsad nivå. För Finland räcker inte ens en maxprestation om Sverige spelar på toppen av sitt kunnande.

Egentligen ska Finland alltså inte ha någon chans att ta sig till kvartsfinal. Men det här finländska laget har gång på gång visat att man inte bryr sig om förutsättningar, namnen på pappren eller förväntningar. För ett par veckor sedan var det nog ingen som trodde att lejonen skulle ha gruppsegern inom räckhåll inför sista matchen mot Tyskland.

Laget har visat att man med sitt starka kollektiva spel kan rubba lag som lag. Nu står Sverige i tur i en match där lejonen igen får spela utan press, utan förväntningar och har chansen att chocka en hel hockeyvärld.

Allt är med andra ord upplagt för en ny klassiker mot vårt älskade grannland.

Filip Saxén Sportchef