Skattedeklarationsblanketterna har i år lyst med sin frånvaro. En del deklarationsskyldiga har fått ett meddelande per e-post om att gå in på minskatt.fi för att deklarera sina uppgifter. Många personer har inte fått någon som helst information om att ge in sin skattedeklaration, oavsett ålder, yrke eller inkomst. De flesta vill ändå godkänna sin förhandsifyllda skattedeklaration innan den går vidare för behandling, eftersom det senare kan vara svårare att ändra på uppgifterna och göra avdrag.

Det är klart att det numera går att ge uppgifter om sin beskattning längs med skatteåret, men de flesta lever fortfarande med det normala skatteåret och önskar göra sin deklaration efter avslutat skatteår kalenderårsvis. Man behöver ofta även tilläggsinformation för skattedeklarationen och för avdrag behövs likaså adekvata uppgifter. Skatteverket ombeds omedelbart informera om deklarationsmetoden och förfallodagen för granskningen av den förhandsifyllda skattedeklarationen på ett enkelt och tydligt sätt för allmänheten.

Grankulla