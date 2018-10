”Det är starka, råa känslor och man går rakt på sak” – sångerskan Emilia Sisco förlorade sitt hjärta till bluesen som 16-åring och uppträder nu med Helge Tallqvist Band

I bluesgruppen Helge Tallqvist Band möter unga talanger erfarna legender. Bluesen som genre är kanske inte känd för sin popularitet bland ungdomar, åtminstone i Finland. Men unga artister, som prisbelönta Emilia Sisco, kan hjälpa att introducera musiken för en ny målgrupp.

Tease me, aha, baby won't you please me aha. Sångaren Emilia Siscos djupa och fylliga klang fullkomligen trollbinder publiken på Koli Ruska Blues. Dansgolvet fylls snabbt, mobiltelefonerna plockas fram för att ta tillvara en bit av stämningen.

Emilia Sisco & Helge Tallqvist Band hör till de sammansättningar som faktiskt låter ännu bättre live än på skiva. Under de snart tre år de spelat ihop har de lyckats hitta ett fungerande scenspråk – de har kul tillsammans och det syns!

I bluesgruppen, som plockar influenser också från soul och funk, sammanstrålar den finländska bluesvärldens veteraner med nya talanger inom genren.

– Att vi inom gruppen representerar olika generationer har enbart fördelar. Helge (bandets munspelare Helge Tallqvist, red. anm.) har ofta sagt att åldern inte spelar någon roll inom musiken eftersom vi alla talar samma språk, säger gruppens solist Emilia "Sisco" Heinonen då vi träffas i hennes hemkvarter i Tölö.

Heinonen har några intensiva år bakom sig. År 2016 erbjöds hon platsen som solist i Helge Tallqvists band. Året därpå valdes hon till Årets nykomling på prisgalan Finnish Blues Awards. I våras släpptes bandets första album You ain't heard som väckt positiv uppmärksamhet också i internationella blueskretsar.

– Att albumet tagits emot så väl känns oerhört bra. Jag är så lycklig över det! Det är mitt första helt egna album någonsin så att över huvud taget få uppskattning känns jättefint. Härligt att folk diggar vår stil!

Största delen av låtarna på albumet har Heinonen skrivit tillsammans med gitarristen Tomi Leino. Heinonen tillägger att hela bandet bidragit till planeringen av materialet och att albumet är resultatet av ett fungerande samarbete.

– Jag var verkligen tagen att jag blev tillfrågad. Det kändes jättebra att få vara med i ett band med så begåvade musiker och jag har verkligen stor respekt för Helge.

– Det hade en mycket positiv inverkan på mig. Att folk uppskattar det jag gör inspirerar mig och gör mig glad.

Heinonen visste redan som barn att hon ville sjunga. Hon var bara fyra då hon för första gången listade sångare som sitt drömyrke.

Att hon blev just bluessångare har hon delvis sin familj att tacka för. I barndomshemmet lyssnades det mycket på musik och hyllorna var fulla av skivor. Heinonens pappa hade i sin ungdom jobbat som musiker och för hennes zambiska mammas var musik en viktig del av kulturen. Därför var Heinonens musikidoler som barn inte den tidens popstjärnor utan legender som Billy Holiday, Sarah Vaughan och Stevie Wonder.

– Jag sjöng med när skivorna snurrade och härmade det jag hörde. Först var det jazz, så blev det soul och så kom jag tillslut in på bluesen som 16-åring.

Bluesmusikens stora känslor tilltalade – och tilltalar fortfarande – henne.

– Grejen med blues är att man verkligen får sjunga från bottnen av hjärtat, som sångare är det härligt. Det är starka, råa känslor och man går rakt på sak, det gör ett starkt intryck.

Även om Heinonen och bandets gitarrist Konsta Kovalev representerar en yngre bluesgeneration är genren inte precis känd för att vara mainstream bland dagens ungdomar.

– Popmusik behöver man inte leta efter, det hör man automatiskt. Men grejen med blues är att det kan vara svårt att hitta de bästa bitarna om man inte vet var man ska gräva. Jag tror att alla människor oavsett ålder har plats för musik med akustiska instrument i sitt hjärta, men någon måste visa vägen.

Det har Heinonen själv erfarenhet av. Då hon spelat bluesklassiker för sina vänner har de blivit entusiastiska.

– Det är också viktigt att det inom bluesmusiken finns artistförebilder som representerar den egna generationen. På det sättet kan en yngre generation lyssnare hitta till bluesmusiken.