Ekonomin i EU har tagit sig ur coronapandemin tack vare ett starkt politiskt stöd och en framgångsrik vaccinationskampanj. Osäkerheten och riskerna är fortfarande betydande, men återhämtningen börjar nu få fäste. Tillväxten i år kan överstiga vår sommarprognos på 4,8 procent, och arbetslösheten är nästan tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

När vi nu kommer in på lugnare vatten är det dags att fortsätta debatten om EU:s ekonomiska styrning, som vi var tvungna att pausa i fjol på grund av pandemin.

Vi behöver en sund och inkluderande debatt för att se till att bestämmelserna återspeglar den förändrade ekonomiska verkligheten och rustar oss för framtiden.

När vi först lanserade denna översyn i februari 2020 konstaterades det att de konkreta resultaten av gällande bestämmelser var blandade.

Anmärkningsvärda framsteg hade gjorts. Bestämmelserna hade bland annat bidragit till att hålla de offentliga finanserna under kontroll. I synnerhet underskottsgränsen på 3 procent blev en måttstock för att undvika alltför stora underskott. De bidrog även till att korrigera underskott i bytesbalansen och var en viktig ram för samordningen av den ekonomiska politiken.

Vi noterade dock även brister. Skulden var fortsättningsvis hög i några länder och finanspolitiken förblev konjunkturförstärkande och anpassades ofta genom nedskärningar i de offentliga investeringarna. Många EU-länder hade låg potentiell tillväxt och konstant låg inflation. Ett annat problem var komplexiteten i EU:s finanspolitiska regler, vilket försvårade den politiska förankringen i medlemsländerna.

Dessa frågor har blivit ännu viktigare i samband med pandemin.

För det första har investeringsbehoven blivit mer akuta. Vi uppskattar att det behövs närmare 650 miljarder euro per år fram till 2030 i ytterligare privata och offentliga investeringar för den gröna och den digitala omställningen. Enbart den gröna omställningen står för 520 miljarder euro per år. Energi- och transportsektorerna kommer till exempel att behöva uppskattningsvis 390 miljarder euro per år – 50 procent mer än tidigare.

Faciliteten för återhämtning och resiliens är ett bra sätt att tillgodose dessa behov. Medlemsländerna kommer att få 338 miljarder euro i bidrag och upp till 386 miljarder euro i lån fram till 2026. Nu bör vi dock fundera på hur den nationella politiken på ett effektivt sätt kan underlätta dessa investeringar.

För det andra har EU-länderna lagt nästan 19 procent av bnp på att hantera konsekvenserna av coronapandemin. Det har underlättats av aktiveringen av stabilitets- och tillväxtpaktens allmänna undantagsklausul. Det finanspolitiska stödet, i kombination med det monetära stödet från Europeiska centralbanken, har visat sig vara avgörande för att EU ska stå sig starkt. Men det har även drivit upp skulder och underskott. Därför är en viktig aspekt av översynen att överväga hur våra finanspolitiska regler kan säkerställa en gradvis minskning av skuldkvoten. Sunda offentliga finanser gör det möjligt att på ett lämpligt sätt reagera på eventuella framtida chocker.

För det tredje har coronakrisen lett till större ojämlikhet och förvärrat vissa befintliga brister. Den privata skuldsättningen har ökat. Den dynamiska bostadsprisutvecklingen har fortsatt och bolånen har ökat kraftigt i vissa länder. Underskotten i bytesbalansen har ökat i länder som är beroende av turism, och korrigeringen av överskott i bytesbalansen har avstannat. Pandemin kommer att fortsätta att förändra våra ekonomier och nya risker kan uppstå. Därför bör vi komma fram till hur vi på bästa sätt kan hantera det.

Fram till årets slut önskar vi ta del av synpunkter och bidrag till denna diskussion.

Under det första kvartalet 2022 kommer EU-kommissionen sedan att ge vägledning om finanspolitiken framöver. Vägledningen kommer att återspegla den globala ekonomiska situationen, den specifika situationen i varje medlemsland och diskussionen om ramen för ekonomisk styrning. Vårt mål är att uppnå ett brett samförstånd om vägen framåt i god tid före 2023.

Den europeiska ekonomin håller på att återhämta sig, men vi måste se till att tillväxten är både varaktig och hållbar. Det är vårt gemensamma ansvar och debatten om hur vi gör det börjar nu!

verkställande vice ordförande, EU-kommissionen,EU-kommissionär med ansvar för ekonomi