Vi har visionen, planen och investeringarna. Vi har också en nyvunnen känsla av enighet. Så låt oss sätta i gång och se till att denna pandemi förändrar vår framtid till det bättre.

Genom historien har pandemier förändrat människors öden. De får oss att se världen med andra ögon och påminner oss om hur värdefulla de enklaste tingen i livet är, såsom våra dagliga rutiner, möjligheten att krama vår familj och att njuta av naturen omkring oss. Pandemier tvingar oss att ifrågasätta sättet vi gör saker på och att komma på bättre lösningar. Därmed ger de oss även en möjlighet att förändra vår framtid.

Denna pandemi kommer inte att bli något undantag. Naturligtvis har det senaste halvåret varit plågsamt och ångestladdat för miljontals människor och vi måste fortsätta vara på vår vakt, eftersom antalet fall ökar igen i vissa delar av Europa. Men den här perioden har också visat oss värdet av att tillhöra en union med 27 länder där vi kan förlita oss på varandra. Detta ger oss i sin tur en möjlighet att komma starkare ur krisen.

Den historiska överenskommelsen om Next Generation EU – vår plan för återhämtning och för framtiden, med en budget på 750 miljarder euro – visar att det är möjligt. Aldrig tidigare har EU gått samman på det här sättet. Nu är det dags att vi fortsätter i samma anda och gör framsteg även på andra områden.

Låt oss ta migrationen som exempel; en fråga som har splittrat Europa alldeles för länge, och som jag är övertygad om att vi kan och måste hantera tillsammans. Man behöver bara titta på nyheterna för att inse hur bråttom det är att hitta en lösning som är hållbar för alla. Som jag sa i mitt tal om tillståndet i unionen tidigare i veckan, kommer EU-kommissionen inom de närmaste dagarna att lägga fram en ny europeisk migrationspakt. Den kommer att bygga på ett mänskligt och humanitärt förhållningssätt, och kommer inte att vara en "europeisk pakt" bara till namnet, utan en gemensam europeisk lösning även till utformningen. Pakten kommer att utgå från solidaritet – både solidaritet oss européer emellan och solidaritet med flyktingar – och från medlemsländernas gemensamma ansvar. Migrationen är här för att stanna. Den för med sig både utmaningar och möjligheter, som vi måste hantera och förvalta väl.

Det är dags att få Europa på fötter igen och att utforma ett bättre sätt att leva på. Under nedstängningen av våra samhällen längtade vi efter renare luft och grönare städer. Tack vare digitala lösningar kunde studerande fortsätta sina studier och företag sin verksamhet, men alltför många européer – särskilt på landsbygden eller i familjer med sämre förutsättningar – lämnades utanför. Världen efter pandemin måste vara bättre än så och vi har allt som krävs för att kunna forma den på bästa tänkbara sätt.

Tack vare Next Generation EU har vi de ekonomiska resurser som behövs för att vidta brådskande och strategiska åtgärder. Det handlar om allt från snabbare internet till stöd för vår industri. Vi har möjligheten att göra mer än enbart få fart på vår ekonomi igen – vi kan skapa ett bättre sätt att leva på i morgondagens värld, och ingen fråga är viktigare än planetens framtid. Genom den europeiska gröna given satte vi som mål att vara klimatneutrala år 2050. För att vara säkra på att nå ända fram kommer vi att lägga fram ett förslag om 55 procents minskning av utsläppen till 2030 – en skärpning av målet som just nu ligger på 40 procents minskning.

Detta är ett stort och ambitiöst steg, men det är både realistiskt och nyttigt för vår ekonomi och industri. Under de senaste veckorna har jag fått hundratals brev från privatpersoner, industriledare och frivilligorganisationer, som alla kräver att Europa ska visa vägen i klimatfrågan. Det är vi villiga att göra. Det handlar inte bara om att minska utsläppen, utan även om att bygga en bättre värld att leva i, med allt från bättre byggnader till renare transporter.

Kampen för en bättre planet kräver också att vi ändrar våra tankemönster. Den europeiska gröna given handlar inte bara om miljön och ekonomin. Den måste bli ett nytt kulturellt projekt för Europa. Kultur skapas när stora tankar möts. Det är därför jag vill att EU upprättar ett nytt europeiskt "Bauhaus", inspirerat av den konstskola som startade för hundra år sedan och som sammanförde form och funktion. I vår tappning ska det bli en plats där arkitekter, konstnärer, ingenjörer och formgivare kan mötas för att förena form och hållbarhet.

Detta är bara en bråkdel av allt arbete vi har framför oss. Vi kommer att behöva visa samma beslutsamhet för att skapa en starkare europeisk hälsounion och för att skydda allas rätt till lön för sitt arbete, och jag är säker på att EU har allt som behövs för att lyckas. Vi har visionen, planen och investeringarna. Vi har också en nyvunnen känsla av enighet. Så låt oss sätta i gång och se till att denna pandemi förändrar vår framtid till det bättre.

EU-kommissionens ordförande