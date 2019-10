Det åländska valet skulle bli historiskt, men blev en mardröm

Fakta

Internetröstning

Estland har längst erfarenhet av röstning via internet, och erbjuder internetröstning för alla väljare. I parlamentsvalet 2015 var 30,5 procent internetröster. Cirka 15 procent av de utomlands bosatta väljarna röstade via internet.

I Frankrikes parlamentsval bildar de utlandsboende en egen valkrets och kan sedan valet 2012 rösta via internet. Då röstade 126 947 personer via internet i valets första omgång, och 117 676 i den andra. På grund av ökad risk för attacker och dataintrång ordnades ingen röstning via internet i parlamentsvalet 2017.

Norge har genomfört två försök med röstning via internet, i lokalvalen 2011 och i valet till stortinget 2013. Vid valet 2013 fanns totalt 2 174 röstberättigade personer bosatta utomlands. Cirka 20 procent av dem röstade via internet. För närvarande har Norge beslutat att inte fortsätta med röstning per internet på riksnivå. Däremot används internetröstning på lokal nivå, exempelvis i kommunala och regionala folkomröstningar.

I det åländska valet 2015 fanns det 1 204 röstberättigade personer bosatta utanför Åland, 20 procent av dem röstade. 150 brevröster kom in, varav 10 procent kom för sent för att kunna räknas med.

I valet 2019 var antalet utlandsbosatta 1492. Största delen av utlandsrösterna kommer från studerande i Sverige och Finland. Jämfört med Finland och Sverige har Åland en större andel röstberättigade som bor utomlands. Dessutom saknas internationell representation såsom ambassader eller konsulat.

Källa: Landskapsregeringen, Casper Wrede