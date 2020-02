Dennis blir en dussinstorm – avtar innan den når Finland

Den stora stormen som väntas nå Finland på söndag kväll kan orsaka strömavbrott om skador i mindre omfattning. Hårdast blåser det i Österbotten. I Helsingfors blåser det upp igen på måndagen.

Under söndag morgon har vinden redan börjat öka på havsområdena vid den finska kusten. Stormen når sin fullbordan sent på kvällen och under förnatten.

– Lågtryckets delcentrum rör sig längs den svenska kusten mot Lappland. De hårdaste vindarna är sydost om lågtrycket, säger Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog Henri Nyman.

Däremot har prognosen för stormens styrka avtagit sedan lördagen. Ingen dunderstorm ser ut att nå Finland.

– Det är en dussinstorm. Vi hade en liknande för en vecka sedan och om en vecka ser det ut att komma en till.

Prognosen är fortfarande att Österbotten kommer att känna av stormen allra mest. Stormvindar blåser på alla havsområden. I Bottenhavets norra del ligger stormvarningen på 23 sekundmeter. De övriga havsområdena klarar sig med vinstyrkor på 21 meter i sekunden.

– Det är inte helt ovanligt vintertid på havet, säger Nyman.

På land blåser det också hårdast i Österbotten där det kan förekomma mer stormskador än i södra delarna av landet. Nyman gissar på att 10 000–20 000 hushåll kommer att drabbas av strömavbrott.

Nederbörden som följer med stormen kan på sina håll orsaka små översvämningar. I de norra delarna kommer nederbörden i form av snö, och kan bilda ras när vädret blir varmare.

Den varma vintern och våta marken kan bidra till fler fallna träd.

I huvudstadsregionen och södra Finland lättar stormen under natten men ser ut att blåsa upp i gen på måndagseftermiddagen.

– Lågtrycksområdet är otroligt brett och centrum ligger nu mellan Island och de brittiska öarna. Det kommer att vara blåsigt också efter söndagen, säger Nyman.

Stormvindarna ser ut att dra bort under natten, men hårda vindar och vindbyar kan förekomma ännu på måndagen.

I Storbritannien har stormen fått namnet Dennis. Nyman tror inte att den får ett officiellt namn i Finland.

– Det beror på hurdana skador den förorsakat. Vi ser i morgon.

Han säger att stormar ofta namnges i efterhand i Finland, om man inte redan på förhand vet att stormen kommer att orsaka massiva skador.

– När vi pratar om riktigt hårda stormar ska det blåsa minst 25 sekundmeter på havet. Nu hamnar vi några sekundmeter under det och därför är också stormens konsekvenser mindre.