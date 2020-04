Den amerikanska presidenten Donald Trump vet för det mesta bäst. Sen må det kvitta om det gäller raketbränsle, dränering, benproteser eller coronavirus.

Senast drog Trump bort den amerikanska finansieringen av världshälsoorganisationen WHO. En organisation Trump anser att i allra högsta grad har misskött sig under den rådande pandemin.

Trumps "USA kommer först-tänk" är vida känt, eller kanske ökänt, vid det här laget. WHO kunde säkert ha gjort vissa saker bättre men med ett nytt virus är det inte alltid så lätt att fatta fullständigt vattentäta beslut, i synnerhet inte då länderna världen över reagerat väldigt olika och med varierande snabbhet för att vidta åtgärder. USA hör inte till mönstereleverna och Trumps attack mot WHO är naturligtvis i främsta hand en rökridå för att skuldbelägga någon annan för hans tillkortakommanden. Presidentvalet i USA stundar i november och allt Trump gör just nu ska i första hand ses som en del av valkampanjen.

Aleksandr Lukasjenko behöver inte oroa sig över valkampanjer eller den allmänna opinionen. Den vitryska diktatorn har suttit vid makten i snart 26 år och det enda som kan rubba honom är samma lieman som i något skede tar oss alla. Eller att han råkar i permanent onåd hos den ryska presidenten Vladimir Putin.

Men så länge han inte retar upp Putin något extraordinärt lär han få hållas.

Lukasjenkos uttalanden under coronaviruset har varit rätt många, de flesta för långa. Landsfaderns huskur med frisk luft, ett helrör vodka och en traktor har inte sanktionerats av WHO, knappast heller av den absolutisten Trump men i Vitryssland är det ingen som ifrågasätter Lukasjenkos teser och teorier. Eller det är det säkert men efter 26 år vet alla vad som händer om man har mage att offentligt kritisera Lukasjenko.

Lukasjenko sade så sent som för ett par dagar sedan att ingen dör av coronaviruset i Vitryssland. 36 dödsfall rapporterar oberoende källor men bara den allsmäktige och Lukasjenko själv känner till det verkliga antalet.

Och då Lukasjenko är så övertygad om att coronaviruset inte är något farligt har idrotten rullat på som vanligt. Något som fått vadslagningsbyråer världen över att fatta ett aldrig tidigare skådat tycke för den vitryska ligan. En liga som, av en inom vadslagning väldigt insatt person, betecknas som måttligt pålitlig.

Då omsättningen ökar, ökar riskerna för matchfixning. De legitima vadslagningsbyråerna vidtar vissa säkerhetsåtgärder vid insatser för aningen mer okända ligor men på den illegala marknaden rör sig fantombelopp då det gäller vitrysk fotboll för tillfället. Den omättliga asiatiska spelmarknaden rullar på, corona eller inte, och då nästan alla serier och idrotter stängt ner helt duger det mesta att sätta pengar på.

Hur mycket den inhemska marknaden i Vitryssland omsätter vet ingen exakt. Men det är ingen särskilt vågad gissning att rika ryssar och vitryssar för tillfället lägger ovanligt stora vad på vitrysk fotboll.

Hur mycket Lukasjenko drar in vet ingen. Huruvida diktatorn har ett finger med i spelet då det gäller resultaten i vitryska ligan finns inga bevis för men med ett besök på ett kasino i Gomel på meritlistan är jag inte övertygad om att etablissemanget i fråga var alldeles rumsrent. Inte alldeles otänkbart att avsaknaden av kontroll och transparens öppnar för ljusskygga aktörer också på och runt de gröna planerna.

Den vitryska herrligan ångar på men under onsdagen kom rapporter från Minsk om att damligan, som skulle börja på torsdagen, skjuts upp på obestämd tid.

Enligt vitryska myndigheter har flera av spelarna i ligan kommit i kontakt med personer som har coronaviruset. Underförstått ska man väl tolka det som att herrspelarna undvikit alla riskkontakter.

Märkliga uppgifter med tanke på att Lukasjenko ju sagt att coronaviruset verkligen inte är ett problem i hans rike.

Lukasjenko verkar, precis som kollegan Trump, vara något slags självutnämnd virolog och epidemiolog. Att stänga damligan rimmar illa med den statistik som gör gällande att dödsfallen i coronaviruset är färre för kvinnor än för män. Och med tanke på att Lukasjenko sagt att ingen dör i corona i Vitryssland ter sig beslutet än mer märkligt.

I USA har president Trump ondgjort sig över att det inte finns någon liveidrott att följa under pandemitider.

– Nu får det räcka med 14 år gamla baseballmatcher. USA:s idrott måste fås i gång, sade Trump nyligen.

Tror visserligen inte att Trump är någon stor vän av den europeiska varianten av fotboll men om han vill ge den en chans finns alltid den vitryska ligan att tillgå.

Jonas von Wendt Reporter