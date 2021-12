Den som vill kan byta elavtal men priset blir högre än i våras

Energibolagen har varit flexibla och låtit kunder med avtal bundna till börspriset på el byta avtalstyp under pågående avtalsperiod. Prisuppskattningar visar ändå att börspriset väntas sjunka igen i vår.

Åtta procent av finländarna hade i slutet av 2020 elavtal bundna till börspriset på el. Energimyndigheten sammanställer statistiken en gång per år och direktör Antti Paananen på Energimyndigheten tycker att det blir intressant att se hur siffrorna för december i år ser ut.

– Den som har ett avtal bundet till börspriset måste vara beredd att tidvis klara höga priser, köper man börsel tar man den risk ett fluktuerande pris innebär, säger Paananen.

Elpriset har ändå i början av den gångna veckan varit exceptionellt högt, högre än så här var det senast för tio år sedan. Personer med börsel i eluppvärmda villor har fått räkna på kostnader som uppgått till hundratals euro per dag. Många har därför också kontaktat sitt energibolag för att få ett avtal som i det här läget är förmånligare.

På Helen berättar Anu-Elina Hintsa, direktör för försäljning och kundservice, att bara knappa fem procent av energibolagets närmare 600 000 kunder valt att binda sitt avtal till priset på elbörsen. De avtalen löper alltid tills vidare och sådana avtal har en uppsägningstid på två veckor. Det går alltså att byta till en annan avtalstyp för den som vill, uppger hon. Hos en del andra elförsäljare är de här börsavtalen tidsbundna och kan då vara besvärligare att byta ut.

– Hos oss kan kunderna fritt byta till det avtal som passar dem bäst. Den normala tiden för att få ett avtal utbytt är omkring två veckor, säger Hintsa.

Enligt Anu-Elina Hintsa väljer de flesta kunderna nu ett tidsbundet avtal på två år. Just nu väljer också fler kunder än normalt kontrakt som gäller tills vidare. Priset på elen i de avtalen justeras då det finns behov, vanligen en eller två gånger per år. I bägge modellerna är priset på ett nytt avtal nu mellan en och två cent dyrare per kilowattimme än i de avtal som slöts för ungefär ett halvt år sedan i våras.

Hintsa uppger att situationen på elmarknaden är exceptionell. Det är ovanligt att priset på el varierar så mycket från timme till timme som det gjort de senaste dagarna. Andelen förnybar el i systemet som till exempel vindkraft gör ändå att fluktuationerna ökar.

Även om konkurrensen mellan elbolagen pågår som normalt är det ingen som just nu vill ta några stora risker.

– På Helen har vi ett inkört och väl beprövat system för att säkra priset på vår elanskaffning, säger Hintsa.

Hon konstaterar att det också är lättare för ett företag som har egen produktion i bakgrunden att klara sig. En elförsäljare som köper all sin el direkt från börsen är mera utsatt för fluktuationer, konstaterar Helens direktör.

Det försäljningsbolag som fick sätta lapp på luckan förra veckan, Energia 247, är ett företag som huvudsakligen sålde el köpt på elbörsen till sina kunder. Priset på företagets el var direkt bundet till börspriset, men kunderna betalade sina räkningar i efterskott enligt levererade mängder. När priset sköt i höjden räckte inte Energia 247:s betalningsförmåga och företaget kunde således inte köpa el åt sina kunder.

Antti Paananen på Energimyndigheten understryker att ingen ändå lämnas utan el. Kunderna flyttades tillfälligt till en annan elförsäljare, men har uppmanats att så snabbt som möjligt och senast inom tre veckor själva sluta avtal med en ny elleverantör.

– Det kostar också då en elförsäljare försäkrar sin elanskaffning mot prishöjningar eller kraftiga nedgångar i elpriset. De försäkringarna har därför inte alla bolag, säger Paananen.

Elpriset på börsen har mot slutet av veckan sjunkit rejält jämfört med pristoppen i tisdags. Fredagens pris var bara omkring en fjärdedel av vad elen kostade i tisdags. Prognoserna för vad el kostar i vår ligger också på betydligt lägre nivåer.