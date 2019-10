"Den som lovar tunnel har fått min röst"

Fakta

Tio år av planer

Skärgårdstrafiken på Åland anses vara dyr, färjornas medelålder är hög och utsläppen stora. Färjorna har varierande kapacitet, ofta för liten på somrarna och för stor på vintrarna.

Ett alternativ som beretts i tio år är en tunnel från fasta Åland till Föglö. Bolaget bakom projektet, FS Links, drivs av Otto Hojar och Hans Holmström, båda bosatta på Föglö.

Ett annat alternativ är kortrutten med ett nytt färjpass som skulle förkorta restiden till Föglö. Tanken är att byta ut m/s Skarven, med plats för 60 personbilar, som är dyr i drift.

Landskapet tecknade nyligen ett avtal om en ny elhybridfärja med plats för 90 bilar. Färjan skulle trafikera sträckan Svinö-Gripö, i stället för att åka in via det grunda sundet utanför Degerby där man annars måste sakta farten.

Den nya rutten skulle innebära ett nytt färjfäste på Gripö och en bro över Spettarhålet, en populär seglingsled.

Bron skulle bli Ålands längsta med sina 550 meter. Bron kräver också att nya vägavsnitt dras upp. Samtidigt skulle ett nytt färjfäste byggas på östra Föglö med förbindelser till Sottunga och Kökar.

Se broalternativet visualiserat här.

Planerna på en elhybridfärja ligger just nu på is tills Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning till de besvär angående vägplanerna som lämnats in.

Ålands Natur och Miljö har även lagt fram planer på en snabbrutt som bygger på moderna eldrivna fartyg. Landskapsregeringen har dock konstaterat att planerna är ogenomförbara.

Landskapsregeringen med Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna har talat för kortrutten medan Centern, Obunden samling, Ålands framtid, Åländsk demokrati och Hållbart initiativ är positiva till tunneln.