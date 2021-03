Den slutliga kalkylen över plus och minus i Syrien kan vi inte ens ana

Ögonläkaren Bashar al-Assad fick epitetet grym diktator.

I HBL (15.3) berörs situationen i Syrien. Artikeln börjar med orden "Din tur doktorn". De orden kom ursprungligen från Hillary Clinton som då, 2011, var USA:s utrikesminister. I euforin under den "arabiska våren", då man bland annat fått Egyptens Hosni Mubarak avsatt och Libyens Muammar Gaddafi misshandlad till döds, vände sig Clinton till oppositionen i Syrien med uppmaningen "now it is your turn" – att göra sig av med Bashar al-Assad.

I det skedet rådde i Syrien någorlunda ordnade förhållanden och inga flyktingskaror vällde ut över gränserna till grannländerna. Oppositionen, som var splittrad i många olika fraktioner, tolkade Clintons uppmaning så att om de bara sätter i gång så kommer USA till hjälp, vilket ju hade skett i många andra länder. I Syrien ingrep inte USA militärt, men oppositionen fortsatte sina försök att störta Bashar al-Assad. Och vad borde han och ledningen för landet då ha gjort – lagt sig ner för den splittrade oppositionen och se landet upplösas i kaos som i Egypten, Irak och Libyen – eller försöka upprätthålla någon form av ordning och en fungerande administration?

al-Assad valde det senare alternativet. I en situation då många olika parter skjuter på varandra uppstår det dödsoffer. Den som skjuter anser sig göra rätt. Den som blir beskjuten anser sig vara offer för skyttens ondska. Ögonläkaren Bashar al-Assad fick epitetet grym diktator. Vi här i världen utanför fick några miljoner syriska flyktingar. Den slutliga lösningen och den slutliga kalkylen som kunde visa om det "lönade sig" att kriga kan vi inte ens ana.

En enbent kvinna med två barn, som i tv intervjuades sittande bland ruinerna i en sönderbombad stad, sade uppgivet "före kriget hade vi allt". Att det var si och så med demokratin och yttrandefriheten kändes kanske inte så viktigt för henne, varken då för tio år sedan och ännu mindre nu.

Åbo