Dramaserier The queen's gambit är en hjältehistoria där superkraften handlar om att spela schack

The crown har fått se sig slagen av en annan drottningserie i höst – The queen's gambit, en serie som inte bara är en av Netflix mest sedda just nu, utan också fått försäljningen av schackspel att skjuta i höjden.

DRAMASERIE The queen's gambit 7 delar på Netflix (serien recenseras i sin helhet). Manus och regi: Scott Frank efter Walter Tevis roman. I rollerna: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Moses Ingram, Isla Johnston m.fl.