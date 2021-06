"Den røde mur" ska skapa dansk EM-fest

I sommar ska fotbolls-EM bjuda på den största publikfesten i Europa under pandemin. För de danska spelarna väntar "den røde mur" – om än mindre än vanligt – hemma på Parken i Köpenhamn. – Det kommer bli väldigt, väldigt speciellt, säger världsstjärnan Christian Eriksen.

Det är få förunnat att få spela mästerskapsmatcher på hemmaplan, men med hela elva värdstäder under stundande EM får spelare i åtta landslag uppleva den känslan.

Trots rådande pandemi kommer hundratusentals supportrar kunna vara på plats på läktarna från det att mästerskapet sparkar i gång den 11 juni.

– Vi kan inte vänta. Det har ju varit uppskjutet ett tag, så vi har sett fram emot det väldigt länge nu, säger Interstjärnan Christian Eriksen till TT under en digital pressträff med internationella medier.

Danmark spelar samtliga tre gruppspelsmatcher mot Finland, Belgien och Ryssland hemma på Parken i Köpenhamn. Arenan är även värd för en åttondelsfinal, som kan innehålla Sverige om blågult blir tvåa i sin grupp.

– Det kommer att vara fantastiskt, säger Leicestermålvakten Kasper Schmeichel.

Nationalarenan i den danska huvudstaden väntas kunna ta emot 15 900 åskådare per match.

– Det kommer ju vara en hel del supportrar där, även om drömmen förra året var att hela Parken skulle ha varit full och kunna ge en liten nation som Danmark möjligheten att känna hur det är att delvis få arrangera en turnering av den här magnituden. Vi kommer att njuta av det. Vi har aldrig upplevt något liknande i Danmark tidigare och jag tror att hela landet kommer att njuta, säger Kasper Schmeichel.

I Sverige har vi den "gula väggen" av supportar – i Danmark bildar danskarna "den røde mur" på läktaren.

– Det kommer bli fantastiskt på Parken och det är ju det största evenemanget sedan coronapandemin startade. Men jag tror att det kommer att bli häftigt i hela Köpenhamn, säger Anders Hagen, supporterkoordinator på det danska fotbollsförbundet (DBU) till TT.

– Folk kommer att ta sig ut på gatorna och kanske se matcherna på exempelvis den lokala krogen. Det kommer nog bli lite okontrollerbart med supportrar som träffas spontant, men det kommer bli roligt, säger Hagen.

Hur många danskar som lyckats säkra biljett till gruppspelsmatcherna är oklart, men 2 100 biljetter har fördelats till medlemmar i landslagets officiella supporterklubb. Även exempelvis Finland har fått en lika stor andel biljetter att fördela ut till sina supportrar till det nordiska derbyt den 12 juni.

– Vi vet inte hur många danskar som har säkrat neutrala biljetter som är till försäljning via Uefa, men vi jobbar för fullt för att få in fler danskar och vi har fått lite extra biljetter från andra förbund. Det är såklart tråkigt att så många inte kommer att få någon biljett. Många hör av sig till oss via telefon och mejl och vill betala stora summor för biljetter, men vi kan ju tyvärr inte göra något åt det.

I Köpenhamn kommer samtliga EM-matcher i turneringen att visas på två storbildsskärmar – en kommer att finnas på Ofelia plads vid Nyhavn och den andra vid Øksnehallen i Kødbyen.

– Runt 500–1 000 personer får se matcherna på varje plats i enlighet med restriktionerna, men det kommer att kunna vara fler människor på plats innan matchen, säger Anders Hagen.

Det är dock endast Köpenhamn som har fått tillåtelse att ha storbildsskärmar på offentliga platser utomhus. Andra större städer som Århus, Odense och Ålborg har fått nobben på grund av rådande coronarestriktioner.

– Men vi har skapat ett samarbete med över 100 mindre klubbar i landet om att de får visa matcherna i sitt klubbhus. Vi har även ett samarbete med biograferna i Danmark och där får 500 supportrar plats på varje bio, säger Anders Hagen.