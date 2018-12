Sammanstörtande världsbilder är alltså farliga och någonting som vi måste hålla i minnet när vi utvecklar strategier för att inkludera invandrare.

Strasbourg var den femte staden jag har upplevt under ett terrorangrepp. Det är en sorglig uppräkning: Grozny, Moskva, New York, Bryssel och nu Strasbourg. Men det finns all orsak att...