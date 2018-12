Hennes skådespelarkarriär fortsätter gå från uselt till ännu sämre.

Bortsett från Steven Soderberghs Out of Sight där hon spelade mot George Clooney har Jennifer Lopez skådespelarkarriär gått från uselt till ännu sämre. Tänker på filmer som The Wedding Planner, Maid in Manhattan och Gigli, den sistnämnda i lag med dåvarande pojkvännen Ben Affleck, en film som höll på att golva samtliga parter.

Nu är det så dags igen. I Peter Segals Second Act gör Lopez den Queensbaserade butikschefen som går bet på en högre vakans när en slipsnisse med den rätta utbildningen kör förbi.

Hur frustrerande som helst, vilket inte hindrar inte bästa väninnan Joan (Leah Rimini) från att å Mayas vägnar propsa på ett jobb som produktutvecklare för ett stort kosmetikföretag. Inte nog med det: hastigt och lustigt ritas också hennes cv om, med allt vad det innebär av Harvard och annat snofsigt.

Maya får jobbet, men bara för att hamna på kollisionskurs med chefen Treat Williams dotter (Vanessa Hudgens), själv verksam inom produktutvecklingen. Skaver gör också flickebarnet som Maya i en ålder av sjutton valde att ge till adoption.

Inte sällan går tankarna till Mike Nichols Working Girl, en film där hjärtat och kvickheten slår hål på de vassa armbågarna. Dessvärre finns det här ingen Sigourney Weaver som skulle göra livet surt, inte så mycket annat heller för den delen.

Jennifer Lopez, J.Lo bland musikvänner, gör glamoröst så det räcker och blir över men att köpa henne som vilken som helst arbetarklassdonna låter sig bara inte göras – till skillnad från en Lady Gaga i A Star Is Born.

Även i övrigt är det lite si och så med tuggmotståndet. Skyll på Peter Segals trygga och tråkiga studioregi, lika upphetsande som en påse nötter. Inte att hjärtat slår.

Krister Uggeldahl