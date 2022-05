Den norska stjärnan spydde under uppvärmningen – men sprang hem VM-guld i Ironman

Kristian Blummenfelt skrev ett stycke historia i triathlon – men förberedelserna var inte optimala. Han kastade upp i vattnet redan före starten.

Tro inte på hajpen kring norrmännen, sade den brittiska triathlonstjärnan Joe Skipper i en intervju med Triathlon 220 i mars. Han var utled på att höra om Gustav Iden och Kristian Blummenfelt, som satte världsrekord i sin debut i Ironman i november. Den färska OS-guldmedaljören klarade 3,8 km simning, 180 km cykling och 42 km löpning på tiden 7.21,12.

Skipper tvingades dra sig ur VM i Ironman i St. George på grund av covid-19. Gustav Iden tvingades också lämna återbud på grund av sjukdom.

Men Blummenfelt levererade. Han gick upp i ledningen då det återstod cirka 15 km och sprang hem VM-titeln i Ironman på kanontiden 7.49,16 på en tung banprofil.

Traditionellt avgörs VM i Ironman på Hawaii i oktober, men förra årets tävling blev flyttad till St.George, Utah på grund av coronapandemin. Även 2020 blev Ironman Hawaii inställt.

Efter simningen låg Blummenfelt ett par minuter bakom tätgruppen, med bland annat dansken Daniel Baekkegard. Under cyklingen låg Blummenfelt i en grupp med Lionel Sanders och Cameron Wurf, som också tävlat som proffscyklist, och nyligen var med i endagsklassikern Paris-Roubaix. Trion växlade ungefär fyra minuter bakom tätkvintteten, med bland annat Baekkegard och Nya Zeelands Braden Currie.

Det såg länge ut som att Currie var på väg mot segern. Men Blummenfelt ångade på och passerade Currie då det återstod cirka 15 km. I slutet passerade även kanadensaren Lionel Sanders Currie. Blummenfelts tid under det avslutande maratonloppet var hyfsade 2.38,01.

Men Blummefelt avslöjar att det inte var så enkelt som han fick det att se ut. Han har varit sjuk sedan han anlände till Utah för tre veckor sedan.

– Jag fick en förkylning under den första veckan här och sedan dess har halsen varit ganska dålig. Så när jag springer får jag kräkningar och måste spy, säger Blummenfelt till NRK.

Ännu under uppvärmningen kastade han upp i vattnet. Inte någon vidare förberedelse för en Ironman.

– Plötsligt fick jag kräkningar och måste bara spy i vattnet, säger han till NRK.

Under löpningen kunde han hålla 3.45 min/km-fart. Men det var inte heller problemfritt.

– Jag använde en speciell andningsteknk för att inte kasta upp igen. Spyr man under loppet förlorar man mycket energi och salter. Det är ju det sista man vill, säger Blummenfelt till NRK.

– Efter alla problemen känns det extra fint att vinna Ironman-VM.

Blummenfelt, 28, är den första någonsin som innehar både OS-titeln och VM-titeln i Ironman samtidigt. Dessutom har han ett färskt VM-guld på OS-distans, som består av 1 500 m simning, 40 km cykling och 10 km löpning.

Båda sträckorna brukar kräva en del specialträning. I OS är det framför allt kortare sträckor. I Ironman är det förbjudet att cykla i klunga, det är 10 meters avstånd som gäller under cyklingen, vilket också gör tävlingarnas natur helt annorlunda än OS. Förut har endast Tysklands Jan Frodeno lyckats vinna både OS-guld och VM i Ironman, med sju års mellanrum. Frodeno missade St. George på grund av en akillesskada.

Finlands Henrik Goesch var 26:a med tiden 9.22,30 i sin debut i VM i Ironman. Han satte det finska rekordet i Ironman 7.52,10 i Köpenhamn förra sommaren.

Schweizs Daniela Ryf tog sin femte VM-titel i Ironman med segertiden 8.34,59. Hon låg cirka fyra minuter bakom tätgruppen efter simningen, men krossade sina motståndare under cyklingen. Ryf cyklade på 4.37,47 och ledde med sju minuter inför löpningen. Hon avslutade med att springa maraton på 2.59,36 och i mål var hon nästan nio minuter snabbare i mål än tvåan Kat Matthews. Ryfs segertid var 8.34,59. Trea blev Tysklands Anne Haug, som besegrade Ryf i Ironman Hawaii 2019.

– Jag har väntat två och ett halvt år på att få revansch. Jag är så glad. Det var så brutalt, säger Ryf till tri247.com.

– Det var inte alls en kontrollerad prestation. Det kanske fungerar bra för mig att inte vara i ledningen efter simningen. Under cyklingen pushade både jag och Kat och det var riktigt kul faktiskt. Jag tänkte till och med att det har varit kul fast jag inte skulle vinna. Det är viktigt.

Det var många som hade tvivlat på Ryf, 34, efter att hon förlorade VM-titeln 2019. Hon har inte heller övertygat under sina senaste lopp.

– Det var väldigt speciellt för mig i dag för jag har haft en hel del problem, jag upplevde också att folk tvivlar på mig och jag ville säga att ni gör mig arg om ni underskattar mig, säger Ryf till tri247.com.

– Då jag är arg är jag mycket snabb.

Följande utmaning för Blummenfelt är sub 7/8-projektet, som motsvarar Eliud Kipchioges sub 2-projekt i maraton. Blummenfelt och Alistair Brownlee ska försöka slå 7 timmars gränsen på Ironman-sträckor, medan Nicola Spirig och någon annan kvinna ska försöka slå 8 timmars gränsen. Lucy Charles-Barclay skulle ursprungligen köra, men hon är skadad. Det ska dock göras med speciella regler, draghjälp och extra tjocka våtdräkter under simningen.