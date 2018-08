Leeds United åkte ur Premier League våren 2007 och höll på att försvinna helt från allt vad fotbollskartor heter efter år av ekonomisk misskötsel. Nu sätter en hårt prövad supporterkår sitt hopp till en av de största fotbollstänkarna i världen, Marcelo Bielsa.

Det känns osannolikt att Leeds så sent som 2001 spelade semifinal i Champions League. Under hela 1990-talet och i början av 2000-talet var laget ett av de absolut bästa i England och en klubb som nämndes med stor respekt också nere på kontinenten.

Där de tongivande spelarna på 1960- och 1970-talen, då Leeds första storhetstid inföll, lystrade till namn som Charlton, Bremner, Lorimer, Clarke och Giles, var det runt milleniumskiftet spelare som Boywer,Ferdinand, Kewell, Viduka och Harte som angav takten.

Efter bedriften i Champions League drabbades klubbledningen av en sällsynt allvarlig fartblindhet. Man började låna pengar man räknade att få in via tv-rättigheter och framgångar, man tog in andra och tredje parter i spelarövergångar och man lät nya spelare mer eller mindre bestämma sina löner. Då framgångarna uteblev stod det rätt snabbt klart att Leeds var en koloss på lerfötter. Och det tog inte många år för allt att rämna.

Det senaste decenniet har varit en enda lång pina för vänner, och det finns rätt många, av Leeds United. Kaoset har varit ständigt närvarande. Då klubben mellan åren 1988 och 2002 hade tre managers har klubben alltsedan en viss Terry Venables kritade på år 2002 bytt manager inte mindre än 20 gånger. Svårt att jobba långsiktigt under de premisserna.

Långsiktighet är kanske inte ordet man oftast kommer att tänka på då namnet Marcelo Bielsa nämns. Argentinaren har ett rykte om sig som både geni och egensinnig. Alltför många kontrakt har avslutats i förtid då Bielsa kommit på kant med styrelser och ordföranden.

Men Bielsa har i de flesta klubbar och landslag också lämnat ett bestående avtryck efter sig. Han reformerade bland annat Chile från att vara ett kroniskt underpresterande landslag till att vara ett av de mest sevärda i världen. Folket på Bilbaos gator tänker alltjämt vackra tankar om den excentriska argentinaren. Under hans år i Bilbao var Athletic ett stort samtalsämne runtom i Europa. I Sydamerika också för den delen där folket i Chile och Argentina följer honom minutiöst.

HJK fick uppleva Bilbaos och Bilbaos storhet då lagen möttes i Europa League. Det blev 6-0 på San Mames efter en karusell som Klubi kanske aldrig upplevt tidigare.

Returen i Helsingfors var en formalitet men presskonferensen före match var värd att minnas då den nu 63-årige Bielsa sin vana trogen satt med blicken fäst på en tom bordsyta framför sig och svarade lite ditåt och rätt filosofiskt på frågorna. Det är en annan sak han är känd för. Att hans presskonferenser ibland kan ta väldigt länge då han ibland kan fastna i ett oerhört långt resonemang som alla övriga på plats kan ha svårt att följa med.

Först och främst är Bielsa ändå känd som den offensiva fartfotbollens apostel. Fast i hans värld finns det väl knappt en defensiv och offensiv. I hans värld smälter allt samman, alla försvarar, alla anfaller och resultaten är för det mesta bra. Och intresset för klubbarna han tränar ökar alltid explosionsartat. Så är också fallet med Leeds där han på ett par månader på ett häpnadsväckande sätt lyckats implementera sina teser hos manskapet.

Bielsa är en tränare som tvingar sina spelare att tänka utanför den berömda boxen. Hans träningsmetoder är ibland väldigt okonventionella. Inte minst på det mentala planet. I Leeds beordrade han exempelvis sina spelare att plocka skräp i tre timmar för att få de välavlönade lirarna att inse hur mycket arbete supportrarna måste utföra för att ha råd med matchbiljetter.

Samtidigt är han, enligt många före detta spelare, en ytterst stimulerande tränare som kan lära vem som helst mera om spelet än kanske någon annan. Pep Guardiola och några till kan möjligen mäta sig med argentinaren.

Inledningen i Leeds har varit väldigt hoppingivande. Laget toppar tabellen på tio poäng av tolv möjliga med 11-4 i målskillnad. Nu är det bara för supportrarna att be till högre makter för att ordföranden Andrea Radrizzani och Bielsa ska hållas sams en hel säsong eller kanske ännu längre än så.

Bielsa, som kunde ha tränat vilka storklubbar som helst, har alltid haft en förkärlek för klassiska klubbar i motvind. Athletic Bilbao var en sådan. Leeds är defintivt en sådan.

Leedsfansen gör klokt i att njuta i fulla drag av cirkus Marcelo Bielsa så länge den varar. Det finns nämligen inga garantier för någonting alls med "el Loco" vid spakarna. Ja eller en garanti finns det: Att det bjuds på bra fotboll på Elland Road igen. Det har gått ett tag sedan det senast skedde.

Jonas von Wendt Reporter