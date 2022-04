De mest ökända och hatade amerikanska livstidsfångarna brukar med några års mellanrum ansöka om villkorlig frigivning. Författaren Kjell Westö betraktar deras åldrade ansikten och ser en slags mörka narrspegelbilder av hur vi andra skapar mening i våra liv.

Den 7 december 1980 var den kända sångaren och låtskrivaren James Taylor på väg ut från tunnelbanestationen vid 72:a gatan då en ung man kom fram till honom och började prata. Mannen var påträngande, han tryckte nästan upp Taylor mot stationsväggen, han svettades ymnigt och pratet var forcerat och osammanhängande. Taylor skrämdes av det frenetiska babblet – det handlade om saker mannen skulle göra och kända människor han skulle presentera sina projekt för – och gjorde därför som storstadsbor gör i dylika lägen, han sa I'm sorry, but I really gotta go och skyndade därifrån.

Följande kväll satt han i sin lägenhet på 73:e gatan och pratade i telefon med en vän. Ett fönster stod öppet och mitt under samtalet hörde Taylor fem skott, det lät som om de kom från andra sidan kvarteret och han sa till sin vän att det nog var polisen som sköt ner någon misstänkt.





* * *





Tisdagen den 9 december rökte jag min morgoncigarrett och tog sedan bilen till jobbet i innerstan: jag var så förtjust i min lilla begagnade Renault att jag körde den så ofta jag kunde. Gryningen var grå men vacker, det var ett par grader kallt och staden hade redan fått ett tunt snötäcke. Det fanns ett nyhetsflöde också på den tiden, om än långsammare och mer måttfullt än dagens, men jag levde utanför flödet, det var så jag ville ha det, och när jag körde in mot stan lyssnade jag inte på radion utan stack i stället in Bruce Springsteens The River i kassettspelaren.

Jag parkerade bilen på en ödetomt i Kronohagen (det fanns sådana då, och den som kände till dem kunde parkera bilen gratis en hel lång arbetsdag mitt i Helsingfors centrum) och halvsprang förbi Domkyrkan och universitetet mot Alexandersgatan. Jag tog mig in bakvägen, stack in mitt kort i stämpelklockan och svor när siffrorna blev röda, 9:07. Sedan hängde jag jeansrocken på en knagge i kafferummet och skyndade in i affären medan jag repeterade ursäkterna jag skulle dra för butikschefen Osku ifall han påtalade min försening.

Jag minns än i dag vilka låtar vi hade tvångsspelat för kunderna i musikaffären den hösten: Abbas "The Winner Takes It All", David Bowies "Ashes to Ashes" och Springsteens "Hungry Heart". Men nu, när jag andfådd skyndade till min post bakom skivspelarna, spelades annan musik och plötsligt såg jag att alla mina försäljarkollegor grät.

Så från och med den dagen spelade vi förstås bara John Lennon och Beatles fram till julafton och också på mellandagarna. Och mitt i sorgen var vi skamsna också, för fram till mordet hade vi varit ense om att Lennons och Yoko Onos comebackskiva Double Fantasy var ganska dålig.





* * *





Det fanns många märkliga sammanträffanden på Manhattan under de där dygnen.

Slumpen ville att vännen som James Taylor talade i telefon med då Lennon sköts, var sambo med en man vid namn Peter Asher. Och Peter Asher var, förutom före detta popidol i sextiotalsduon Peter & Gordon, bror till Paul McCartneys förra flickvän Jane.

En ännu kusligare tillfällighet var att både paret Lennon & Ono och Lennons mördare Mark Chapman hade köpt förstaradsbiljetter till pjäsen The Elephant Man på Booth Theatre på 45:e gatan för kvällen den 9 december. David Bowie, som spelade huvudrollen, tvingades genomföra föreställningen med de tre tomma platserna i ständigt blickfång. Bowie talade aldrig offentligt om detta, men nästan tjugo år senare sa han i en inofficiell intervju att det var knappt så att han klarade av att ta sig igenom kvällen. Det finns också uppgifter om att Bowie var nummer två på Chapmans lista över människor han ville mörda.





* * *





Drygt fyrtio år senare har det getts ut otaliga biografier över John Lennon, och också kontrafaktiska böcker där hans liv gestaltas såsom författaren tror att det skulle ha blivit om Lennon fått leva. Och det har även skrivits böcker om Mark Chapman, som var tjugofem år gammal när han sköt Lennon.

Ett återkommande inslag i amerikanska medier är när de mest ökända 1900-talsbrottslingarna med några års mellanrum söker villkorlig frigivning; det handlar om Chapman, om Robert Kennedys mördare Sirhan Sirhan, om Mansonklanens flickmedlemmar Leslie Van Houten och Patricia Krenwinkel och andra. Varje gång blir det rubriker, och då får allmänheten se färska bilder av dessa åldrande människor som tillbringat hela sitt vuxenliv bakom galler. På en bild från 2018 ser Mark Chapman ut som en fryntlig och lite naiv kyrkvaktmästare eller allt-i-allo på ett sommarläger för barn – vilket var precis vad han var under sina tonår.

I en teveintervju från 1994 ser den då fyrtiofemåriga Leslie Van Houten, dömd bland annat för att ha knivhuggit Rosemary LaBianca sexton gånger, mest ut som en vårdad förstadshustru som väntar på att maken ska komma hem från kontorsjobbet i finanskvarteren. I intervjun finns ett ögonblick som får mig ur balans. Intervjuaren Diane Sawyer frågar Van Houten om hon alls kan minnas den unga flicka hon var innan hon började ta droger och råkade under Charles Mansons inflytande. Van Houten – en gång en högpresterande elev som valdes till sin skolas baldrottning och spelade saxofon i elevorkestern – blir både överraskad och rörd av frågan och ler osäkert innan hon ger ett förläget svar. Jag hajar till, för i ögonblicket då hon ler liknar hon intill förväxling någon som stått mig nära, och jag spelar upp de korta sekunderna gång på gång och söker i minnet efter snygga kvinnor jag känt. Tills jag plötsligt förstår att det inte handlar om någon jag känner personligen, utan någon jag känner till: i ögonblicket då Van Houten ler ser hon ut som en tvillingsyster till den mogna Julia Roberts.





* * *





Bilderna av de åldrande, globalt fruktade och hatade livstidsfångarna blir ett slags mörka narrspegelbilder av hur vi andra skapar mening i våra liv. Vi skaffar barn, vi gör karriär eller har åtminstone ett avlönat jobb, vi har en vänkrets och våra hobbyer, och så hoppas vi att de eventuella nekrologerna ska leda i bevis att vi hade ett meningsfullt liv som vi levde till fullo. Människorna som begått fasansfulla brott vid nitton eller tjugofem års ålder och som suttit fängslade sedan dess, ger oavsiktligt en strängare bild av våra villkor. Människans enda uppgift är egentligen att födas, växa, åldras och dö; i början av 2020-talet visade de senaste bilderna av den forna baldrottningen Leslie Van Houten redan en skör och rynkig vithårig åldring.

Men jag tänker också på dessa eviga fångar som dystra symboler för USA och dess kaotiska framgångssaga och framgångssagans slut. Ett samhällsbygge som innehöll så stora löften om frihet och en ny värld att löftena aldrig kunde infrias. (Och löftena var också förljugna, eftersom bygget likt alla imperiebyggen var baserat på våld, utrotning och slaveri.) I stället förvandlades det sena 1900-talets USA gradvis, som i en ond spiral, från ett löfte om något bättre till en mörk saga om det som kunde ha varit men aldrig blev. För mig, som i hela mitt vuxna liv varit fascinerad av berättelsen om "Amerika", blev invasionen av Kapitolium den 6 januari 2021 en nattsvart kulmen. En sittande president i ett land med demokratiskt statsskick, som från sin tjänstebostad manar en vilseledd mobb att storma och förödmjuka landets lagstiftande församling: mer likt en ond saga kan det svårligen bli. Och filmmakarna har förstått detta särdrag hela tiden: Once Upon a Time in America, Once Upon a Time in Hollywood …

Men även om det vore dags att inse att Amerikas frihetliga Förenta Stater var ett nästan lika illusoriskt projekt som en gång drömmen om en folklig och fungerande socialism i Sovjetunionen eller Kina, så är det just nu, i 2020-talets tätnande mörker, detta söndriga och bristfälliga samhälle vi européer än en gång sätter vår lit till. Nästan som en barnaskara till sin far, eller som en fårskock till sin herde. Vi är tvungna att göra det, för än en gång har vi blundat för att vi har en totalt hänsynslös och paranoid diktator om inte bland oss, så tätt intill oss. Historiskt sett är vår egen saga ännu mörkare än Amerikas, och tycks så förbli.

Men trots alla bakslag så kommer människan alltid att drömma fram utopier, alltid att längta efter både frihet och gemenskap. I slutet av isländska Ragnar Kjartanssons gripande videoinstallation The Visitors, utsedd av The Guardian till "2000-talets hittills bästa konstverk", avlägsnar sig musikerna långsamt ner längs en sluttande äng medan de fortsätter spela och sjunga låten de redan framfört i en timme. En liknande, men mycket valpigare scen går att hitta bland de gamla filmsnuttarna om Mansonklanens "fria" liv på Spahn´s Movie Ranch i öknen utanför Los Angeles. Vi kan inte veta vilken av drömmarna om lycka och frihet som förblir fredlig, och vilken som förvrids till en mardröm av paranoia och våld.

Kjell Westö