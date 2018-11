Fram till årsskiftet får vi följa den australiske hjärtläkaren Hugh Knights försök att få ordning på sitt liv igen.

Vardagar klockan 17.10 i Yle TV1 är Yles sändningsslot för feelgoodserier. Efter tre säsonger av 800 Words om en tidningskolumnist är det nu dags för en ny australiensisk tv-serie att ta över, The Heart Guy (2016–), eller Doctor Doctor som den heter i Australien. Båda serierna handlar om en man med en karriär i Sydney, som av olika anledningar flyttar till en mindre ort. I The Heart Guy möter vi Hugh Knight (Rodger Corser) som är en oerhört skicklig hjärtkirurg, men också en arrogant kvinnokarl med ett urspårat privatliv. Dagen kommer dock då han festar till det en gång för mycket. Arbetsgivaren får nog, han fråntas rätten att operera och skickas i stället tillbaka till den fiktiva hålan Whyhope där han växt upp. Där tillförordnas han en tjänst som allmänläkare under tillsyn tills han lyckas visa att han kan sköta sig.

Det är alltså fråga om ett ofrivilligt hemvändardrama, och Hugh tvingas möta allt det han en gång trodde sig lämna bakom sig för alltid. Det är familjen med föräldrar och syskon; en pappa (Steve Bisley) som han har en risig relation med, och en bror (Ryan Johnson) som numera är gift med hans exflamma (Nicole da Silva) – och det ser inte bättre ut än att lågorna verkar börja slå upp på nytt. Staden är egentligen full av potentiella kärleksobjekt för en snygg ungkarl; den stränga chefen (Hayley McElhinney) som ständigt kräver rena urinprov, sköterskan (Shalom Brune-Franklin) som följer med på uttryckningar i det minimala propellerplanet. Och så är det en gammal "mate" (Dave Eastgate) som blir allvarligt sjuk.

Yle sänder som vanligt rubbet av allt som producerats av serien varje vardag, från måndag till fredag, med repris följande vardagsmorgon. Det betyder tre säsonger på totalt trettio avsnitt. Serien är välgjord i sin genre och levererar det den ska och förväntas utan att bli alltför förutsägbar. Det är relationsdrama, läkardrama och även lite romantik, allt med lätt humoristisk kryddning. Vi kan anta att den arrogante doktorn kommer att förändras under seriens gång, han behöver nämligen växa upp.

Malin Slotte TV-redaktör