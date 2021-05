Intern sämja skulle nås, och det gjorde regeringen Marin genom att skära där det är lättast, i konsten och kulturen. Kulturbranschen förtjänar under inga omständigheter flera slag, skriver Juha Itkonen, författare och ordförande för statens konstråd.

Nyheten kom på valborgsmässoafton – inte som en överraskning, men ändå som en chock. Nästa år minskar kulturens statliga medel med 17,5 miljoner euro och därpå följande år med 23 miljoner euro.

Att Veikkaus Ab:s ansvarsåtgärder för att minska penningspelens skadeverkningar leder till minskade intäkter har vi naturligtvis länge känt till, och pandemin har ytterligare försämrat bolagets resultat. Ur den synvinkeln kan man tala om en avvärjningsseger, och trösta sig med att det kunde ha gått ännu värre.

Till en viss gräns har jag förståelse för politikernas vånda. Att hundratals miljoner försvinner ur statens likvida medel är eländigt, och ur statsekonomins synvinkel har utgifter som finansierats med penningspelsmedel hittills fallit utanför ramen.

Men trots att finansieringen av konst, motion, vetenskap och ungdomsarbete med tipsmedel har en förståelig historia, är det inte så det borde gå till. Till exempel konst och kultur är inte något överlopps, som staten stöder ifall det råkar flyta in euro på penningspel. Att en sådan praxis under årens lopp hunnit etableras, har säkert bidragit till att förstärka en felaktig och skadlig uppfattning om hur konst och kultur finansieras: genom nådigt utdelade allmosor som i grund och botten är ett slöseri med offentliga medel.





Ingen vältalighet kan heller rå på det faktum att regeringen nu tänker skära just i medlen för den bransch som – möjligen med undantag för flygtrafiken – har lidit allra mest av pandemin och de restriktioner som samma regering infört med anledning av den. Att skära ner finansieringen av konst och kultur är en dålig idé i vilket läge som helst, men i coronakrisens efterdyningar är den helt förfärande. Kulturbranschen behöver riktade stimulansåtgärder, och förtjänar under inga omständigheter flera slag.

Sedan hösten 2019 är jag ordförande för statens konstråd. Enligt lagstiftningen är konstrådet ett expertorgan för Centret för konstfrämjande, och fungerar också som rådgivare för undervisnings- och kulturministeriet i fråga om konstpolitiska linjedragningar. Medlemmarna i konstrådet representerar olika konstarter. Direkt beslutanderätt har rådet enbart i de utnämningsfrågor som i hög grad beretts av Centret för konstfrämjande – vår eventuella påverkan sker genom att informera politiker och tjänstemän om hur läget på konstfältet ser ut.

Under det första halvåret av min treåriga ordförandeperiod såg det lugnt ut. Att penningspelsintäkterna minskade ingav en gnagande oro, men eftersom allt annat tycktes fungera normalt, kändes det hotet möjligt att hantera. Jag litade på att vårt samhälle fungerar och att en vettig lösning skulle nås.

Coronan förändrade allt i ett slag. När det blir omöjligt för människor att utöva sitt yrke och läget fortsätter så länge som det nu har gjort, blir både den andliga och ekonomiska förstörelsen oundviklig och enorm.





Konstrådet har efter bästa förmåga försökt förmedla budskapet om kulturfältets växande nöd. Visst har vi blivit hörda, och jag påstår inte att inga försök att hjälpa skulle ha gjorts. I regeringens senaste tilläggsbudget får kulturbranschen ett stödpaket som är betydligt större än förut, tack vare gemensamma ansträngningar från branschens intressebevakare samt politiker och tjänstemän som engagerat sig i ärendet.

Tyvärr är det här ändå bara en plåsterlapp. Ur kulturbranschens synvinkel har det ohjälpligen gjorts för lite, för sent. De lösningsmodeller kulturfältets egna aktörer föreslagit har man inte velat eller vågat pröva på.

Dessutom är det uppenbart, och det har man också erkänt, att begränsningarna av sammankomster som i och för sig är nödvändiga under en pandemi, av lagstiftningsmässiga orsaker på ett oskäligt och omotiverat sätt drabbat just kulturbranschen. Så här är det fortfarande. Stängs först, öppnas sist, osäkerheten kring förutsättningarna för verksamheten fortsätter – och till råga på detta nedskärningarna i budgeten. Det upplevs som djupt orättvist.

För hur kan man på allvar motivera det här? Många branscher har inte påverkats alls av pandemin, och det finns till och med de som vunnit på den. Stimulanspengarna har uppenbart väl hittat vägen till storföretagen, som rapporterar till och med bättre resultat än väntat. Ändå stegar regeringen, som påstår sig stå på de svagares sida, ut till sin dramatiska live-föreställning på Riddarhusets trappa efter budgetmanglingen och presenterar belåtet ett förhandlingsresultat som slår den redan slagna.





Sämja skulle nås, och det gjorde man genom att skära där det är lättast, i konsten och kulturen. Frid på jorden, en funktionsduglig regering, allt väl igen.

Så tänker säkert mången finländare. Konstens och kulturens oumbärlighet nämns i festtal och nationella framtidsvisioner, men när beslut fattas på allvar, räcker deras politiska tyngd helt enkelt inte till. Det finns alltid frågor som är större, viktigare och mera betydelsefullt för partierna, och dem står de upp för så som de borde stå upp för konst och kultur.

Cyniskt tänkt kan det ibland vara rentav politiskt fördelaktigt att förbigå kulturbranschens nöd. Det gångna året har nämligen bekräftat något jag redan visste – för en stor del av medborgarna ter sig varje konstnärsliknande person som en onödig gnällspik som bara borde skaffa sig ett riktigt jobb. När jag flera år före pandemin i ett radioprogram nämnde det konstnärsstipendium jag just då levde på, var det en lyssnare som uppmanande mig att i stället gå i sjukpension eftersom jag inte kunde försörja mig. Förgäves försökte jag förklara för den här människan att det skulle kosta samhället mycket mera.





Det var väl just den här kampen jag redan före coronakrisen tänkt mig att jag skulle föra i rollen som ordförande för konstrådet. Nu har kampen blivit livsnödvändig. Konst och kultur handlar om nationens själ och bildning, visst. Men absolut också om ett näringsfång bland andra som sysselsätter och producerar – minst lika mycket som branscher med mycket större statsstöd. Om kulturbranschen inte krossas genom politiska beslut har den en stor tillväxtpotential. Åtminstone de som fattar beslut om våra gemensamma angelägenheter borde äntligen begripa det här.

Förståelse behövs också för den verklighet kulturfältets aktörer lever i. En stor del av dem är frilansare och deras arbetsliv följer inte ens under normala förhållanden löntagarnas lagbundenheter med semestrar och avtalsenliga löneförhöjningar. Deras inkomst består av små bäckar och många av dem har sinat och helt torkat in under pandemin. Nedskärningar som ter sig ganska små i den statliga ekonomins miljardperspektiv får stora multiplikatoreffekter i den miljön.

På kulturfältet upplever man nu en djup orättvisa och känsla av misstro. Det känns overkligt att vi som arbetar med konst och kultur just nu är i ett underläge som på så många sätt ter sig hopplöst. Vi ska förhandla om chansen att kanske någon gång igen få arbeta. Vi måste motivera varför ett jobb som vårt alls skall finnas. Vi måste kämpa för en avvärjningsseger i en strid vi aldrig borde ha hamnat i. Det är ensamt. Det är oskäligt. Så här kan det inte fortsätta.

Texten är översatt från finska av Pia Ingström.

