Den gångna vintern historiskt mild

Vintern har inte varit tillräckligt kall för att skapa ett genomgående istäcke i Bottenviken. Isbrytare har ändå behövts för att underlätta handelsfartygens trafik.

Istäckets yta har under den gångna vintern varit historiskt litet, enligt Meteorologiska institutet.

– Under mätningshistoriens mildaste isvinter uppnåddes den största ytan den 5 mars 2020, då isen täckte ett område på 37 000 kvadratkilometer. Då fanns det is främst i Bottenviken och Vasa skärgård. Det var exceptionellt att det knappt fanns någon is i Finska viken, säger Meteorologiska institutets isexpert Jouni Vainio i ett pressmeddelande.

Efter nätter med minusgrader uppmättes endast tunn is i de inre vikarna av Finlands havsområden. I början av april var hela Finska viken isfri.

– Något liknande har aldrig hänt tidigare, säger Vainio.

Den gångna vintern är den tredje i statistiken då Bottenviken inte har ett genomgående istäcke. Samma sak hände vintern 2015 och vintern 1930.

– Trots den milda vintern behövde man i Bottenviken hjälp av tre isbrytare för att fartygstrafiken skulle löpa utan betydande väntetider, säger Markus Karjalainen, ledande sakkunnig inom sjöfarten på Trafikledsverket.