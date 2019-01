Kulturella skillnader är lätta att stämpla som brist på uppfostran då en situation inte utvecklar sig som man har väntat sig.

Philip Teir skriver (HBL 14.1) om hur dåliga nordbor är på formaliteter eftersom vi sällan småpratar med främlingar, bjuder på krogen eller öppnar dörren för varandra. Då han beskriver det nordiska beteendet verkar det dock som om Teir har förväxlat formaliteter med kulturella skillnader.

Om man jämför med pratglada britter, australiensare eller amerikaner verkar nordbor ha svårt med just småprat. Detta är dock knappast ett resultat av att nordbor är ouppfostrade, utan av att småprat inte hör till den nordiska kulturen. Ur finsk synvinkel kan man å andra sidan uppfatta till exempel britter som falska eftersom de vid butikskassan eller baren frågar "How are you?" – hur går det? – utan att egentligen intressera sig för svaret. I Storbritannien används uttrycket bara som en hälsning, och svaret förväntas alltid vara "bra, tack". En finländare kan dock lätt missförstå uttrycket som en bokstavlig fråga.

Den finska tystnaden handlar inte heller om ohövlighet, utan om ett annat sätt att se på umgänge. Då jag bodde i Storbritannien fick jag lära mig att mina brittiska vänner tyckte att det var otroligt pinsamt om vi satt tysta några minuter mitt i samtalet, medan jag ansåg att det var alldeles normalt. Inom språkforskning diskuteras just den finska användningen av långa pauser i samtal som något ovanligt och fascinerande: inte ohyfsat, utan bara annorlunda.

Förutom långa tystnader finns det många andra formaliteter som är rätt specifika för den finska kulturen. Jag har till exempel fått förklara för en polsk bekant att det i Finland anses oförskämt att gå till bords så fort värdinnan meddelar att bordet är dukat. Helst ska man vänta till andra eller tredje gången, annars verkar man för girig. Finsk etikett handlar således inte bara om vad man gör, utan lika ofta om vad man inte gör.

Kulturella skillnader är lätta att stämpla som brist på uppfostran då en situation inte utvecklar sig som man har väntat sig. I Ryssland blev jag först förbluffad och nästan misstänksam då främmande män påtvingade mig hjälp med kappsäcken i metrotrappan. Inom den ryska kulturen anses det dock att jag som kvinna aldrig borde bära tunga väskor. På ett fullastat tåg i Nederländerna blev jag å andra sidan förvånad då ingen erbjöd mig hjälp med att lyfta upp ett tungt bagage på hatthyllan. Senare lärde jag mig att nederländare nog gärna hjälper till, men sällan utan att man ber om det.

På samma sätt handlar det nordiska sättet att inte bjuda på krogen oftast vare sig om snålhet eller om ohövlighet, utan om ett annat sätt att se på situationen. Köper du din öl så köper jag min, och på så sätt betalar ingen av oss mer än vad vi är villiga att betala.

Svar Tack för en välkommen nyansering till min kolumn. Det är förstås sant att vårt beteende ofta handlar om kulturella koder, och en skicklig person kan läsa rummet och anpassa sig. Men apropå väskor såg jag för inte så länge sedan hur en kvinna i åttioårsåldern bar ner sin kappsäck för ett par trappor i Helsingfors medan alla rusade förbi. Att ingen sprang fram och hjälpte till var kanske ett neutralt finländskt beteendemönster, men frågan är om det inte är dags att ändra på det.