Har du inte städat bort den barrande julgranen eller resterna från jul? Var lugn, den finska städdrottningen Auri Kananen har goda råd till prokrastinerande kluddare lagom till tjugondag knut. Men hur står hon sig i konkurrens med Marie Kondo och Swedish death cleaning?

The queen of cleaning kallar Auri Kananen från Tammerfors sin Youtube-kanal och Tiktok-konto. Med flera miljoner visningar verkar det som om hon har slagit an en ton hos sina följare runtom i världen....