Vad händer när hundratals miljoner människor tänker på samma sak inom några millisekunder?

Fotbolls-VM är över men komedin om Neymar Jr lever vidare. Den brasilianske anfallsstjärnan var sedan tidigare känd för att falla lätt för att vinna frisparkar för sitt lag. Han befäste sitt rykte under VM – man räknade att han låg på planen i cirka en kvart under Brasiliens fem matcher. Hundratals miljoner människor såg detta, internet exploderade, skämten ramlade in millisekunder efter nya fall. Juniorlag världen över underhöll sig själva: Tränare ropade "Neymar" och snart krälade spelarna i gräset.

På Youtube kan man räkna till över 10 000 filmsnuttar på temat Neymar rullar i gräset. Eller snuttar och snuttar – den längsta filmen där Neymar rullar vidare är på tio timmar. Jag har inte sett den i sin helhet. Bara Youtubes regler sätter gränser för vår kreativa och karnevalistiska ådra – utan dem skulle de längsta filmerna säkert vara i flera dagar.

Neymarsägnerna visar hur världen i vissa fall blir ett enda medvetande. På Twitter märker man det snabbast. Vi kan möjligen vara unika med vårt skämt i vår närmaste krets, men lyfter vi blicken märker vi att tusentals andra har tänkt samma tanke i precis samma stund som vi.

Det blir en konstig krock mellan den unika Neymar (väldigt få, nästan ingen alls, kan mäta sig med honom när det gäller att spela fotboll) och de generiska gliringar som vi betraktare oftast levererar. På något sätt hänger de förstås ihop. Vore Neymar inte en fantastisk spelare skulle få av oss vara intresserade av att driva med honom.

"Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen, sade Jesus till de skriftlärda och fariséerna när de kom med en äktenskapsbryterska till honom, enligt Johannesevangeliet.

"Den som är fri från synd skall posta första videon", kunde en tillämpning låta för dagens sociala medier.

Jesus ord har tolkats som en uppmaning att inte låta de omedelbara känslorna ta över utan att i stället begrunda om det man betraktar är mer komplext än vad det ser ut vid en första anblick. Styrs vi möjligtvis av känslor som grumlar vårt omdöme? Har vi själv gjort något likadant?

I Neymars fall skulle eftertanken säkert leda till färre skämt och färre uppdateringar i sociala medier.

Ett försvar av häcklandet av Neymar kan man sedan hitta i karnevaltraditionen, en slags motpol till den etablerade religiösa moralen. Då får man se VM som en karneval då det mesta är tillåtet under en kort tid, särskilt då att skämta med uppburna världsstjärnor som lyfter astronomiska löner.

Efter slutsignalen för VM-karnevalen står det ändå klart att Neymar fortfarande är en fantastisk fotbollspelare, medan vi oftast är rätt mediokra skämtare (okej, okej, vissa av skämten var faktiskt rätt roliga).

Samtidigt hoppas man att Neymar skulle ta till sig Jesus ord till äktenskapsbryterskan efter att fariséerna – snopna gått sin väg.

"Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer."

Tim Johansson Reporter