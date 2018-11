Självporträttets mästare avporträtterat. Ung Rembrandt av Not Vital, 2010. Bild: Eric Powell Gregory

Fiktivt liv. Not Vitals målning Självporträtt som risodlare, 2010. Bild: Eric Powell Gregory

I Not Vitals måleri finns lyster, klarhet och eftertanke, och framför allt den där ack så viktiga komponenten: ömhet. Därför fungerar den gråa helheten, trots den gråa världen utanför. Vital avbildar inte individer, utan skepnader, utstrålningar, sinnesstämningar, djupt inbäddade känslor och tankar.

Not Vital: Målningar. Ateneum, Brunnsgatan 2.

Från den gråa gatan över vilken dunklet sänker sig som en tung fuktig filt, in i en sal med gråa målningar av konstnären Not Vital, från ett område i Schweiz som kallas "det grå landet". Det är november månad nu och det känns ända in i benmärgen, till och med innanför Ateneums tjocka stenväggar där Vitals tavlor hänger i ett rum som är lika monokromatisk som den mulna världen utanför. Och ändå känns rummet klart och ljust, till sin stämning närmare vitt solljus mot snöskare än tungt mörker mot asfalt.

Not Vital är osannolikt nog ett riktigt namn, och utställningen Målningar består otroligt nog av verk utförda av någon som började måla för mindre än 10 år sedan. Inte för att Vital är en nybörjare: den 70-åriga konstnären höll sin första soloutställning för snart 50 år sedan, och han är ett etablerat namn om än ingen superkändis. Som konstnär har Vital byggt hus, gjort snöbollar av glas, gjutit 1 000 komockor av brons, ritat berg med Tobleronechoklad i stället för penna, utfört ett "porträtt" av Sibelius i form av ett silverblock på silverpiedestal och skapat tre meter höga lotusar av stål. Och mycket, mycket annat. Det låter eklektiskt och punkigt, men sanningen är att Vital är en återhållsam och minimalistisk konstnär, i den mån att det krävs en del tålamod när man nalkas hans konstnärskap i akt och mening att ta sig in. Detta beror främst på att Vitals verk för det mesta ställs ut och presenteras i strama och enhetliga serier, inte retrospektivt och blandat. När han senast ställde ut i Helsingfors på Galerie Forsblom år 2016 bestod utställningen främst av stora stumma silvriga abstrakta skulpturer. Inte speciellt lättillgängligt för gemene man. Ateneum är dock folkligare än Forsblom, och man visar nu exklusivt Vitals porträttmåleri. Som vanligt är det alltså enhetligt och upprepande, men det är också mer begripligt och öppet än förväntat – något som gör sig gott i ett museum som riktar sig till en bred målgrupp.

Att Vital på äldre dagar skulle ha börjat med något helt nytt i och med sitt måleri är något av en sanning med modifikation. Han har tidigare ritat, och släktskapet mellan teckningarna och målningarna är påtagligt. Verken på Ateneum är platta och intensiva, med otaliga vassa rörelser som kan skönjas i penseldragen. Allt går i grått och svart, och ibland luras hjärnan att tro att det är fråga om kolteckningar snarare än målningar – så tätt inpå pappret lägger Vital nämligen sina färger.

Trots svärta och upprepning och ansikten som ofta knappt har några detaljer alls är det ändå sug i målningarna. De är inramade i maffiga svarta ramar som lyfter ut verken från väggen, och upphängda från golv till tak som i en historisk konstsalong. Rummets höjd och det ekande sorlet av röster får utrymmet att kännas som en liten kyrka. Det passar bra ihop med det lite andliga som svävar över utställningen, och får vissa verk att anta formen av ikoner.

Vital, som sedan flera år tillbaka tillbringar en stor del av sin tid i Kina, har arbetat på målningarna i sin ateljé i Peking. Han tar sig liknande friheter i sina porträtt som han gjort när han avbildat kända människor som enkla silverblock, och målar till exempel sig själv som risodlare eller gör ett porträtt av Rembrandt med samma självklarhet som sin tai chi-lärare. Ändå är det inte speciellt roliga målningar, och knappast naturtrogna heller.

Vital avbildar inte individer, utan skepnader, utstrålningar, sinnesstämningar, djupt inbäddade känslor och tankar. Utställningens höjdpunkt är de riktigt personliga målningarna: de som föreställer Vitals föräldrar och självporträttet som alzheimersjuk. Det sistnämna är en fiktion, men inte desto mindre gripande för det. Vital avbildar sig här som vagt majestätisk snarare än patetisk – det är en fin, rörande bild, i vilken kroppen är täckt av något som kan tolkas som en kunglig hermelinpäls eller som ett mjukt täcke. Bilden är känslig och bär inga spår av kliché eller stereotypisering av sjukdom. Ansiktet är också ett av de mest uttrycksfulla i hela utställningen, och i det överlappar spår av ungdom med spår av sjukdom.

Föräldraporträtten väcker även de starka associationer. Modern och fadern är målade på ett sätt som är nästan psykoterapeutiskt: far som en slocknande flamma på en förkolnad tändsticka; som suddig och liten, och mor som en formidabel rakryggad gammaldags matrona. Tankarna går osökt till Bergmans Smultronstället och till huvudpersonen Isak Borgs smärtsamma konfrontation med ungdomsminnen.

I den vid första anblicken ensidiga utställningen finns det lyster, klarhet och eftertanke, men framför allt den där ack så viktiga komponenten: ömhet. Därför fungerar den gråa helheten, trots den gråa världen utanför.

Helen Korpak Konstkritiker