Demonstranter i Portland anklagas för brott – drabbade samman med federal polis

18 personer som har deltagit i demonstrationerna i Portland i västra USA anklagas formellt för brott i samband med protesterna. De greps under sammandrabbningar med federala styrkor som skickats till staden där antirasistiska demonstrationer har pågått i snart två månader.

För två månader sedan dödades George Floyd i samband med ett polisingripande i Minneapolis. Några dagar senare inleddes de omfattande demonstrationer mot rasism och polisbrutalitet som sedan har spridit sig i USA och i många andra delar av världen.

Av de 18 demonstranter som nu anklagas för olika brott i samband med demonstrationerna i Portland, Oregon, anklagas fem för angrepp mot federal polis, intrång och för att ha stört ordningen under protester under natten mellan den 20 och 21 juli, meddelar distriktsåklagare Billy Williams i delstaten. Sju anklagas för annat kriminellt uppförande under samma natt, en av dem för mordbrand. Sex andra anklagas för händelser natten efter.

De federala styrkor som USA:s president Donald Trump har skickat till flera amerikanska städer har kritiserats för att ha använt övervåld. Att de över huvud taget skickats ses av många demokrater och människorättsorganisationer som ett övertramp av presidenten.

Under fredagen använde styrkorna tårgas mot demonstranter i Portlands centrala delar. Det har även hänt tidigare, bland annat vid en demonstration där stadens demokratiske borgmästare Ted Wheeler deltog.

I en intervju med Fox News kallar Trump Wheeler "patetisk" för att ha varit med vid demonstrationen och utsatts för tårgas.

En utredning är inledd kring uppgifterna om att de federala styrkorna använt övervåld. Det har lett till att en federal domare utfärdat en tillfällig order som hindrar dem från att gripa och använda fysiskt våld mot journalister och observatörer vid protesterna.

I torsdags skickades federala poliser till Seattle inför planerade protester där under helgen, trots att stadens borgmästare haft invändningar. Guvernören i delstaten Washington har varnat för att åtgärden i stället kan leda till att oroligheterna förvärras.

Distriktsåklagare Brian Moran uppger att federala poliser sänts dit för att skydda federala egendomar.

"Låt oss inte låta våldet som har kantat Portlandprotesterna skada den fredliga rörelse vi har här för ett rättvisare samhälle", säger han i ett uttalande.

"Min förhoppning är att vårt samhälle kommer att tala med en röst för att motarbeta dem som försöker kapa fredliga protester med förstörelse."

Federal polis har även skickats till Chicago, Kansas City och Albuquerque trots att städernas borgmästare protesterat.

Republikanen Donald Trump har sagt att det kan bli aktuellt att skicka federala styrkor till fler städer med demokratiska borgmästare, som han anklagar för att ha för mjuk inställning till brott.