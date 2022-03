Visst behöver vi gruvor, men inte till vilket pris som helst.

Krister Söderholm kritiserar mediedebatten om reformen av gruvlagen mycket högljutt (HBL Debatt 27.2). Han tycker det skulle vara viktigt att bara gruvindustrins röst hördes. Han kritiserar medierna för att de har gett plats för gruvkritiska åsikter och att de underlåter att kolla fakta.

Han anklagar gruvkritiska organisationer för populism, men skrämmer själv läsaren att om inte gruvorna ges omfattande friheter kommer läsaren aldrig mer att ha en mobiltelefon eller dator till sitt förfogande. Han har också fel i att finsk gruvdrift skulle rädda de kongolesiska barnen.

Det är synnerligen beklagligt att Söderholm lägger orden i munnen på gruvkritikerna och för fram felaktiga uppgifter. Här bara några korrigeringar:

Mineralprospektering inklusive malmletningsreserveringar täcker nästan 13 procent av Finlands yta, inte 0,2 procent som Söderholm låter förstå (källa: Tukes).

Det är de redan etablerade områdena för nedlagda och aktiva gruvor som täcker 0,2 procent, men deras miljöpåverkan är omfattande. Avloppsvattnet från gruvorna släpps ut i vattendragen i enlighet med miljötillstånd. Påverkan av gruvor kommer aldrig att förbli lokal.

Branschen tar som en självklarhet att dess intressen skall prioriteras på bekostnad av andra branscher och är arrogant bland annat mot markägarnas rättigheter. Redan en reservering kan stoppa utvecklingen och satsningen på området.

Det är fel att hävda att gruvor betalar lika mycket skatt till Finland som andra företag. Bolagsskatten för samtliga metallgruvor i drift under 2013–2020 har varit i medeltal endast 5,5 miljoner euro per år (källa: bland annat Gruvindustrins samhällsansvarsrapportering). Detta är endast cirka 2,5 procent av vinsten, som i medeltal har varit cirka 200 miljoner euro per år. Den synnerligen låga procenten beror speciellt på de utländska bolagens aggressiva skatteplanering (källa: professor Matti Ylönen 2017). Finska skattebetalare tillhandahåller således vårt lands icke-förnybara naturresurser till internationella gruvbolag för en spottstyver.

Söderholm nämner inte gruvornas långtida ekonomiska effekter i sin analys. Den svenska Riksrevisionen har utrett de ekonomiska riskerna med gruvavfall för staten (RIR 2015). Miljöpåverkan från gruvdrift är inte tidsbegränsad. Samtidigt bygger förslag på ekonomisk säkerhet från gruvbolag ofta på att denna bör räcka för underhållsarbeten i endast 30 år efter att gruvan stängts.

De finska mineralförekomsterna är nästan genomgående kraftigt sulfidhaltiga. Täckskikten för efterbehandling skall dimensioneras för att vara vatten- och lufttäta i minst 1 000 år, men det har visat sig att det ännu inte finns lösningar med sådan hållbarhet. Det är uppenbart att den ekonomiska säkerheten inte räcker till för kontroll och underhållsåtgärder för en miljöpåverkan av så lång tidsrymd. Skattebetalarna får i sista hand stå för kostnaderna.

Söderholm motsätter sig en gruvskatt som han menar kommer att leda till rovdrift och sänkta skatteintäkter. Stora gruvländer som Australien, Chile och Brasilien har inte lidit av en sådan skatt, även om den till exempel i Chile kan stiga till så mycket som 70 procent av resultatet före skatt (källa: Fitch Ratings).

Söderholm blundar för de verkliga orsakerna till klimatkrisen: Vi konsumerar för mycket och förstör naturen. Jag rekommenderar därför att han bekantar sig med den nyss publicerade IPCC-rapporten, där det står att 30-50 procent av jordens yta bör skyddas för att stoppa en förlust av ekosystemet. Finland har förbundit sig till skyddsmålet på 30 procent i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald, gruvindustrin kan inte vara ett specialfall som inte skulle omfattas av detta skyddsmål.

Gruvkritik handlar inte om "nimby" (inte på min bakgård) utan om att skydda de livsviktiga ekosystemen. Vi kan inte ha gruvor var som helst!

Till sist vill jag påpeka att orsaken till den växande kritiken mot gruvor är gruvbolagen själva. Historien är skrämmande, med ett så stort antal nedlagda gruvor med stora miljöproblem och olika miljökatastrofer, inte minst Talvivaara.

Finland siktar på att vara ett föregångsland för gruvindustrin. Men, vi är ännu långt ifrån. Det är sista stunden att nu få en sådan gruvlag att detta mål kan förverkligas.

grundare, ordförande, Saimaa ilman kaivoksia ry