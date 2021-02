Demokraterna i USA vill införa barnbidrag

Demokraterna i USA:s kongress planerar att lägga fram ett förslag som är att likna vid barnbidrag. Föräldrar som har en årslön på under 75 000 dollar föreslås årligen få 3 600 dollar i bidrag för barn under sex år. För äldre barn skulle summan vara 3 000 dollar årligen.

Formellt beskrivs insatsen som en skattelättnad, men pengarna ska betalas ut månatligen, enligt tidningarna The Washington Post och The New York Times som tagit del av förslaget. Syftet är att minska fattigdom i allmänhet och barnfattigdom i synnerhet.

Förslaget lär stöta på motstånd från Republikanerna, som traditionellt vill att statsapparaten och dess insatser ska vara liten. Men genom att addera skrivelsen till president Joe Bidens redan föreslagna virushjälppaket har det större chanser att få grönt ljus.

Utbetalningarna ska i första hand ske under året, men vissa demokrater vill att de förlängs och bli permanenta.