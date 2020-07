Delstatsgräns i Australien stängs

Gränsen mellan delstaterna Victoria och New South Wales i Australien stängs natten mellan tisdag och onsdag lokal tid, rapporterar ABC News. Det är det "smarta" att göra just nu, säger delstatens premiärminister Daniel Andrews, då många nya coronafall har upptäckts i Victoria.

– Stängningen kommer att upprätthållas från New South Wales sida (av gränsen), för att inte ta av de resurser som just nu läggs på att bekämpa viruset runt om i vår delstat, säger Andrews.

New South Wales kommer att få militär hjälp vid de 55 gränsövergångarna.

Beskedet kommer efter en helg i Victoria med för Australien många nya konstaterade fall av coronasmitta. I delstatshuvudstaden Melbourne har nio allmännyttiga flerfamiljshus, med totalt 3 000 boende, satts i karantän.

Enligt New South Wales premiärminister Gladys Berejiklian är det pågående virusutbrottet i Victoria det första som till stor del beror på samhällsspridning.

– Det som händer just nu i Victoria har inte hänt tidigare i Australien, det är ett nytt fenomen, säger hon under en presskonferens.

127 nya fall har det senaste dygnet upptäckts i Victoria, det högsta antalet under ett dygn hittills, totalt kopplas minst 53 av delstatens fall till de nio bostadshusen som nu har satts i karantän.

Enligt Daniel Andrews kommer personer som behöver korsa gränsen mellan Victoria och New South Wales för att arbeta eller för medicinska syften att undantas stängningen. Den som bryter mot gränsrestriktionerna riskerar böter på ungefär 6 800 euro eller till och med sex månaders fängelse.

Flera andra australiska delstater har stängt sina gränser under pandemin, men det här är första gången som gränsen mellan de två mest folkrika delstaterna Victoria och New South Wales stängs. Det är också de två delstater som har drabbats värst av coronaviruset. I New South Wales har över 3 400 personer bekräftats smittade och omkring 50 har avlidit, för Victoria är de siffrorna drygt 2 500 respektive strax över 20.

Totalt har Australien omkring 8 500 bekräftade smittofall och drygt 100 dödsfall.