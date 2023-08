Ledare: Maktkamp i Samlingspartiet

Många har undrat var de liberala krafterna i Samlingspartiet gömmer sig. För SFP:s regeringsförhandlare kom det som en överraskning att de inte fick det samlingspartistiska stöd i många sakfrågor som de hade utgått från. Tidigare har de två partierna stått ganska nära varandra i många frågor. Nu fanns Samlingspartiet inte längre där.



Under den förra riksdagsperioden skedde en skiftning i Samlingspartiets riksdagsgrupp. Nya ledamöter valdes in eller kom in från suppleantplats. Flera av dem ligger långt högerut, så långt att skillnaden till Sannfinländarna i vissa fall är obefintlig.

Balansen och hegemonin inom riksdagsgruppen vippade mot höger och de mer liberalt sinnade samlingspartisterna i gruppen blev allt tystare.

Årets val var en framgång för Samlingspartiet som fick nya mandat. Många av de nya ledamöterna är nya också inom politiken och har inte så mycket erfarenhet av partiarbete. Flera är tidigare yrkesmilitärer, som under sina karriärer inte får vara partipolitiskt aktiva.



Den förra perioden var Samlingspartiet ett oppositionsparti. I oppositionen är dynamiken en helt annan än när man sitter med i regeringen – för vilket parti som helst. Särskilt i stora partier finns det nästan alltid spänningar mellan partiledningen, som ofta är väl företrädd i ministergruppen, å ena sidan och riksdagsgruppen å den andra sidan.

Det finns flera exempel också inom Samlingspartiet på att partiordföranden har haft svårt att hävda sig i riksdagsgruppen. Det gällde Pertti Salolainen på 1990-talet och det gällde Alexander Stubb på 2010-talet. För att arbetet i regeringen ska löpa är det ändå en förutsättning att riksdagsgruppen stöder regeringen.

Den här riksdagsperioden är fortfarande i sin linda och regeringens arbete ligger i startgroparna. Det är för tidigt att säga hurdan dynamiken blir under den här perioden.



Samlingspartiet har ännu inte utsett sin presidentkandidat, formellt görs det på en extra partikongress i höst. Nästa vecka möts partistyrelsen på måndag och på lördag samlas partistyrelsen på nytt, och då möts också partifullmäktige och riksdagsgruppen.

Det verkar klart att partiet då ska fatta beslut om vem som föreslås bli Samlingspartiets presidentkandidat. Allt talar för att det handlar om Alexander Stubb, tidigare utrikesminister, partiordförande och statsminister.

Det säger något om spänningarna i Samlingspartiet att Antti Häkkänen, vice ordförande och försvarsminister, för en vecka sedan meddelade att han överväger att ställa sig till förfogande som Samlingspartiets presidentkandidat. Häkkänen hänvisade till att många hade bett honom kandidera.

Det var överraskande för Häkkänen kan inte som en del av partiledningen vara omedveten om planerna för Stubbs del. Dessutom hade Häkkänen av allt att döma inte på förhand informerat partiordförande Petteri Orpo om sitt utspel. Därför riktade det sig även mot Orpo, som försattes i en otrevlig situation.



Antti Häkkänen och Elina Valtonen är vice ordförande för Samlingspartiet och båda har redan en tid setts som presumtiva efterträdare till Petteri Orpo. Valtonen är liberal och Häkkänen hör till de konservativa högerkrafterna.

Petteri Orpo valdes till ordförande 2016 och ordförandeskapet har inte hela tiden varit en dans på rosor. Det fanns en tid när ordförandespekulationerna florerade. Först efter Samlingspartiets seger i kommunalvalet sommaren 2021 har Orpos ställning varit stadigare.



När regeringen Orpos tid vid makten hittills har handlat om den ena uppståndelsen efter den andra, som har lett till en ständigt pågående kris, kan presumtiva efterträdare ha behov att påminna om sig själva. Spekulationerna om Petteri Orpos framtid tar åtminstone i kulisserna fart igen så länge det är oklart om regeringen överlever.

Genom sitt utspel kring presidentvalet ville Häkkänen kanske framför allt påminna om sin existens och hävda sig inför ett eventuellt partiordförandeval.