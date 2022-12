Sångaren Terry Hall i brittiska ska-legendarerna The Specials är död

"Det är med stor sorg som vi tillkännager att Terry, vår vackra vän, bror och en av de mest briljanta sångare, låtskrivare och textförfattare som detta land någonsin har producerat, har gått bort, efter en kort tids sjukdom", skriver bandet på Twitter

The Specials bildades i Coventry 1977 och spelar så kallad 2 Tone eller ska-revival. Bandet är kanske mest känt för låtarna "Too much too young" och "Ghost town", som båda blev listettor i England.

2019 återförenades Terry Hall med bandmedlemmarna Lynval Golding och Horace Panter och släppte The Specials senaste platta "Encore".