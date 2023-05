Dan Lolax: Därför sörjer vi när stjärnor dör

Jag är inte den som ska påstå något om Tina Turners karriär och liv. Men jag kan säga det här: när jag fick en musikalisk karta i min hand – att navigera med och själv fylla i – så fanns hon redan på den.

What’s love got to do with it? var inget som mitt förpubertala jag gick och grunnade på. Men frågan gled genom luften, den där sommaren 1984.

Tina Turner hamnade, liksom många andra artister, på sound­track­et till mina barn- och ungdomsår på ett väldigt oplanerat sätt. Genom låtar på bilradion som jag knappt registrerade, men som ändå satte sig någonstans; genom artiklar i den klassiska musiktidningen Okej, som jag för det mesta bläddrade förbi men som gav ett ansikte till rösten; genom att jag lyssnade på äldre ungdomars samtal om musik och insåg att musik var det samma som identitet.