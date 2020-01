De vill att "de goda" ska få bära vapen

Mer än en miljard skjutvapen finns i världen och den stora merparten, 857 miljoner, ägs av privatpersoner, enligt den Schweizbaserade organisationen Small Arms Survey. 133 miljoner beräknas vara i militär ägo och 23 miljoner finns hos polisorganisationer.

393 miljoner av de privatägda skjutvapnen har sin hemvist i USA, som därmed sticker ut i statistiken som det land där civila i särklass äger flest vapen. USA har fyra procent av världens befolkning men landets invånare sitter på 40 procent av de privatägda vapnen, enligt Small Arms Surveys senaste kartläggning som publicerades 2018. Under de senaste åren har omkring 14 miljoner skjutvapen köpts årligen i USA.

Utslaget på befolkningen går det 121 skjutvapen på 100 amerikaner. Närmast därefter är Jemen med 53 vapen per 100 invånare. I länder som Japan och Indonesien är motsvarande siffra lägre än ett skjutvapen. I Finland finns det 32 vapen per 100 finländare (knappt 1,8 miljoner vapen enligt Small Arms Survey, medan Inrikesministeriet talar om mer än 1,5 miljoner lagliga skjutvapen) medan det i Sverige finns 23 vapen per 100 svenskar.

Källa: Small Arms Survey