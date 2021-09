De var där den 11 september 2001 och de glömmer aldrig

"Det bullrade som ett tåg". "Rummet bara small". "Allt blev svart."Inför 20-årsdagen av terrorattacken mot World Trade Center den 11 september 1991, har vi träffat tre New York-bor som berättar om dagen som förändrade deras liv. Än i dag har de svårt att finna orden för att beskriva det ofattbara.

– Herrn, du bör springa nu, sa en räddningsarbetare till Tim Frolich sekunder innan det södra tvillingtornet rasade.

Tim Frolich gjorde sitt vanliga stopp vid kiosken nedanför World Trade Center morgonen den 11 september 2001. Med tidningen under armen och en pappmugg med vattnigt kioskkaffe i handen tog han hissen upp till Fuji Bank på 80:e våningen i det södra tornet. Från sitt skrivbord tog den 37-åriga redovisningskonsulten in vyn över Frihetsgudinnan under den perfekta klarblå septemberhimlen.

Men efter några minuter framför datorn missfärgas hans utsikt och en halvtimme senare kraschar ett kapat United Airlines-plan in i bankens lokaler.

– Ibland undrar jag om jag hade en föraning, berättar han tjugo år senare.

Han hade inte kunnat slita sig från sin femåriga dotter den morgonen och gick in till henne flera gånger och pussade henne hejdå.

– Rök och papper virvlade utanför fönstret men jag såg inte varifrån det kom, minns han de första stunderna från vad han kallar den ondskefulla dagen.

Ett American Airlines-flygplan har just störtat in i det norra tornet klockan 08:46. På Tim Frolichs skrivbord i det södra tornet rykte fortfarande kaffet. Han hade inte hört ett ljud.

Via radio fick han och kollegerna veta att en "situation" rådde i norra tornet och att det södra skulle förbereda evakuering.

– Vi tog trapporna upp två våningar för att titta till våra kolleger och se om någon var kvar. Några satt i möte i ett konferensrum och sa att de tänkte stanna, berättar han.

Den 11 september 2001 genomförde den Usama bin Ladin-ledda terroristgruppen al-Qaida en serie attacker mot USA, det största terrorattentatet i landets historia. Fyra passagerarplan kapades i luften, varav två flögs in i tvillingtornen vid World Trade Center i New York. Ett tredje plan kraschade in i Pentagons västra sida. Det fjärde tros ha varit på väg mot Vita huset eller Kapitolium men störtade ner i en åker i Pennsylvania av kaparna efter att passagerarna försökt återta kontrollen över planet. Totalt 2 977 personer dödades i attentaten varav 2 753 i attackerna mot World Trade Center. Ca 6 000 personer beräknas ha skadats – de allra flesta vid tvillingtornen. Ändrade säkerhetsrutiner Före attackerna var säkerhetskontroller på flygplatser inte standardiserade. I USA hyrde flygbolag själva in privata säkerhetsföretag, medan många länder, till exempel flera nordiska, bara genomförde slumpmässiga kontroller på inrikesflyg. Små knivar liknande de som kaparna använde var tillåtna. Några av kaparna saknade officiella id-handlingar men fick ändå passera säkerhetskontrollen. Efter attentaten skapades i USA den statliga organisationen Transportation Security Administration som ansvarar för flygsäkerhetsrutiner som i dag omfattar identitets- och bagagekontroller för samtliga passagerare, helkroppsskanningar vid många flygplatser och förbud mot att ta med knivar, vapen, vätskor och explosiva medel ombord. Dörrarna till cockpit är i dag skottsäkra och alltid låsta.

Inom kort meddelades via byggnadens högtalarsystem att läget i norra tornet var under kontroll – och de anställda uppmanades återvända till sina kontor. Ett av trapphusen var dock helt rökfyllt och folk var oroliga.

– När rök började sprida sig till vårt kontor bestämde jag mig för att ta mig ner ändå, säger han.

Nedanför tvillingtornen stod redan polisen Terri Tobin, då 39, på plats och dirigerade folk på väg ut från norra tornet.

– Först antog vi att det var ett Cessna-plan som kommit ur kurs, att piloten kanske fått hjärtstillestånd, säger hon.

Men det bolmande röktäcket och mängden papper i luften vittnade om att läget var värre än så. Hon minns lukten av eld och synen av människor som föll från norra tornets högsta våningar. Människor vars enda flykt undan den outhärdliga hettan var ut genom ett fönster. Att det var terrorister förstod hon när hon ögonblicket senare såg en Boeing 767 flyga in i södra tornet klockan 09:03. Rakt in i Fuji Bank.

– Det bullrade som ett tåg, beskriver hon kraschen.

Tim Frolich hade hunnit ta sig ner till 60:e våningen och tillfälligt lämnat trapphuset för att hämta andan i en utrymd kontorslokal när han plötsligt kastades mot marken.

– Jag kan bara beskriva det som att rummet smällde till. Takplattorna hängde ner och det tjöt i mina öron, säger han.

Omtöcknad tog han sig till trapphuset igen där stämningen bland folk på väg ner nu var panikartad.

En undersökning visar att folk rörde sig neråt med en hastighet på en våning per minut på grund av trängsel, blockerade passager och den fysiska utmaningen nedfärden innebar.

Medan Tim Frolich fortsatte den mödosamma färden var 40-åriga Glenn Winuk på väg i ilfart till platsen.

– Min bror var en framgångsrik advokat och hade även jobbat som frivillig brandman i 20 år, berättar storebror Jay Winuk.

Men innan Glenn Winuk åkte till World Trade Center gjorde han ett stopp på advokatfirman två kvarter bort för att se till att kollegorna evakuerades. Jay Winuk har kunnat rekonstruera sin brors fotspår tack vare samtal med hans vänner och kollegor som var i kontakt med honom den morgonen.

– Glenn var den typ av person som alltid sträckte ut en hand. När han hjälpt sina kollegor att evakueras lånade han en första hjälpen-väska av en räddningsarbetare på kontoret, skyndade till World Trade Center – och sprang in i södra tornet, säger han.

Det är möjligt att Tim Frolich och Glenn Winuks vägar korsades i det södra tornets lobby där brandmän hjälpte de evakuerande till Liberty Street – bokstavligen mot friheten.

Väl ute och utmattad fick Tim Frolich genast hjälp av en räddningsarbetare som sköljde ur hans svidande ögon med koksaltlösning.

Omkring sig såg han människor som var för skadade eller chockade att röra sig. Minuter senare yttrade räddningsarbetaren orden han aldrig kommer glömma när han uppmanade honom att springa.

Alla som sett en videoinspelning av händelsen vet hur det 415 meter höga tornet rasar som ett lodrätt jordskred och hur ett svampformat rökmoln brer ut sig över södra Manhattan.

– Det blev nattsvart. Jag visste att jag sprang men såg inte var, vittnar Tim Frolich om den kaotiska sprinten medan bråte haglade över honom.

En 110 våningar hög stålkonstruktion, inom loppet av 11 sekunder – borta. Suget från raset slungade polisen Terri Tobin tvärs över den mångfiliga motorvägen West Side Highway där hon landade med sådan kraft att en skyddshjälm hon hunnit sätta på sig splittrades. Blödande och med en betongbit fast i bakhuvudet följde hon skriken av människor begravda under bråte och aska, och grävde febrilt upp så många hon kunde innan det norra tornet föll som dominobrickor 29 minuter senare.

Trots att 20 år har gått är dagen aldrig långt borta för Terri Tobin, i dag en av cheferna för den lokala polismyndigheten NYPD:s ledningsgrupp.

– Vi förlorade 23 kollegor i attacken och sedan dess har ytterligare 269 dött i sjukdomar relaterade till den förorenade luften de andades in. Många av oss fortsätter att lida på olika sätt. Men att jag överlevde ger mig perspektiv, säger hon.

Tim Frolich återvände aldrig till sitt jobb på Fuji Bank. Associationen var för tung. I stället har han jobbat som lärarassistent och basebollcoach. Där känner han att han kan påverka framtiden på ett positivt sätt. Men att läka har varit en process.

– På mindre än två timmar förändrades hela mitt liv. Min arbetsplats, nätverk och vänner försvann. Att tvingas börja om som 37-åring var svårt, men stödet från andra överlevare och anhöriga har burit mig. Varje ny dag är en gåva, reflekterar han.

Glenn Winuk var en av 344 brandmän som dog i attacken. I närheten av brandstationen Engine 10 har en bronsskulptur installerats i hans namn.

Den föreställer en scen av räddningsarbetet tillägnad de förolyckade hjältarna. För Jay Winuk är det en plats för eftertanke.

– Jag brukar stå en bit bort och betrakta besökare som lämnar blommor men jag säger aldrig vem jag är. Jag bara uppskattar att de är där, säger han.

Tillsammans med andra anhöriga har Jay Winuk och Tim Frolich i 20 års tid sökt svar på Saudiarabiens potentiella inblandning i dåden.

– Vi har lobbat varje president sedan attackerna och hoppas att Biden häver de hemligstämplade dokumenten före 20-årsdagen, säger Tim Frolich.

Jay Winuk, som är en av grundarna av 9/11 Day, en organisation som uppmuntrar till goda gärningar till minne av de omkomna, vill vända dagen till något positivt. I år är målet att tillsammans med volontärer landet runt skänka 10 miljoner måltider till personer som drabbats hårt av pandemin.

– Att ha chansen att lyfta andra efter all smärta, börjar Jay Winuk innan han pausar och får fram orden:

– Glenn hade stått längst fram i kön för att hjälpa till.